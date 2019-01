HOKEJ ON-LINE: Lídr z Liberce hraje v Hradci, Třinečtí hostí ve vyhecovaném duelu Spartu

Dva televizní šlágry nabídne program kompletního 35. kola hokejové Tipsport extraligy. Nejatraktivnější souboj by měl být k vidění v Hradci, kde domácí Mountfield HK přivítá lídra z Liberce. Večerní tradiční souboj mezi Třincem a Spartou by měl nabídnout také hodně svižnou podívanou. Oba tyto zápasy přinese v přímém přenosu program ČT Sport, ten první už v 15:30. Tradičně obsáhlou on-line reportáž pak nabídne náš web Sport.cz.

Rivalita mezi MountfiedemHK a Libercem se nám datuje teprve do nedávné minulosti. V loňském čtvrtfinále play-off se povedlo Východočechům otočit čtvrtfinálovou sérii a připravit Tygry o kýžený postup do semifinále. Od té doby se oba celky střetly dvakrát a oba souboje šly do prodloužení. Kdo se jako první bude po třaskavé loňské sérii radovat z výhry za tři body? Uvidíme od 15:30.

Mladá Boleslav jede do Chomutova bojovat o důležité body. V boji o play-off, případně o předkolo, musí trpělivě sbírat body. Na severu Čech to ale jednoduché mít nebude. Růžičkův tým vyhrál čtyři z posledních pěti duelů a zejména Kanaďan Peters v brance se překonává. Udrží také boleslavské střelce zkrátka? V Chomutově se začíná také v 15:30.

Souboj dvou celků s aktuálně jasně nejhorší formou, uvidí zlínský stadion Luďka Čajky. Domácí se proti beznadějně poslednímu Dynamu potřebují chytit, aby ještě mohli pomýšlet na play-off. Úvodní buly bude vhozeno v 15:30.

Vítkovice odehrají druhý duel ve dvou dnech. Vítězství v Ostravar Areně nad Třincem jim však v regeneraci a přípravě na dnešní duel určitě pomůže. Karlovarští by navíc měli být velmi přijatelným soupeřem. V posledních zápasech se jim nedaří a proti rozjetým hráčům z Ostravy to rozhodně lehké mít nebudou. Hraje se od 16 hodin.

Vítězové extraligy z předchozích dvou sezon chtějí potřetí v řadě doma zvítězit. Litvínov se stále propadá tabulkou a už je jenom těsně na hraně postupu do předkola play-off. V brněnském Rondu se začne v 17 hodin.

Zajímavou výzvu mají před sebou hokejisté Olomouce. V domácím duelu s Plzní by se na Indiány v případě vítězství mohli bodově dotáhnout. Západočeši navíc bojují na dvou frontách, i to hovoří pro domácí. Jak se s náročným programem svěřenci trenéra Čiháka popasují, uvidíme v 17:30.

Další, v pořadí již druhou televizní lahůdkou dne, bude zápas Třince se Spartou. Oceláři mají po včerejší porážce ve Vítkovicích méně času na regeneraci. Sparťané zase dlouhou štreku na sever Moravy před sebou. Tradiční souboj dvou hokejových bašt. Od 17:30 ve Werk Areně.