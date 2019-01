Kašpar přispěl k výhře nad bývalým mužstvem gólem i asistencí. Hodím něco do kasy, usmívá se

„Měl jsem samozřejmě zvýšenou motivaci. Bylo to dané i tím, jakým pojmem Brno momentálně v českém hokeji je. Jsem šťastný, že mi to tam podruhé v litvínovském dresu spadlo. A hlavně že máme tři body, které v boji o play off nutně potřebujeme. Určitě něco hodím do týmové kasy," usmívá se bývalý reprezentační forvard a mistr světa z roku 2010.

Kašpar si cení, že jeho celek nastřílel v hale favorizované Komety pět branek. „Poslední dobou se nám totiž v koncovce vůbec nevedlo. A ani výsledkově. Takže si vezeme strašně důležitou výhru," raduje se.

Zatímco v pátek po utkání s Karlovými Vary aplaudovali brněnští fanoušci nadšeně výbornému výkonu mladého brankáře Lukáše Dostála, o dva dny později vyhnali Litvínovští oporu českého celku na nedávném MS do 20 let už po první dvacetiminutovce třemi góly na střídačku. „To se stává. Dosty je ale hodně kvalitní brankář. Ještě o něm v budoucnu určitě dost uslyšíme," předpověděl Kašpar.

Dostála vystřídal Vejmelka

Trenér Brna Kamil Pokorný prozradil, že střídáním chtěl realizační tým Komety dodat mužstvu potřebný impuls. „Lukáš ale určitě nebyl hlavním viníkem toho, že jsme 1:3 prohrávali. Hokej je týmový sport. Zatímco v utkání s Vary mu spoluhráči v poli vydatně pomohli, proti Litvínovu to bylo přesně naopak," tvrdí.

Dostála vystřídal v první pauze Karel Vejmelka. „Lukášovi jsem stihl v rychlosti jen říct, aby byl v klidu. I když je mu teprve osmnáct, má už dostatek zkušeností, aby se s tím rychle vyrovnal," je přesvědčený. Podle něj nesedla první třetina celému mužstvu. „Vstoupili jsme do utkání trochu nekoncentrovaně a laxně, možná jsme i Litvínovské trochu podcenili," přemítá.

S Vejmelkou v brance sice Kometa dvakrát snížila na jednobrankový rozdíl, avšak hosté pokaždé zase odskočili. „Mně osobně se chytalo docela dobře, ale štve mě čtvrtý gól, který jsme dostali v naší přesilovce. To se nám nesmí stávat. I to byl důvod, proč jsme si nevynutili aspoň prodloužení," má jasno.

Brňané střetnutím s Litvínovem zakončili sérii pěti zápasů v řadě na domácím kluzišti. „Vytěžili jsme z nich devět bodů. Mohlo to být víc, každý bodík je pro nás strašně důležitý," uvědomuje si Vejmelka.