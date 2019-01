Sedláček po premiéře: Zlín už mě nezajímá. Teď chci vyhrávat se Spartou

Extraligovou premiéru v dresu Sparty si gólman Jakub Sedláček asi do vitrínky nedá. Hned z první střely inkasoval, a přestože následně ukázal několik velmi dobrých zákroků, po utkání na ledě Třince převažoval smutek z porážky 1:2. „Měli jsme hodně šancí, bohužel jsme je nedali a Třinec dal o gól víc. Velká škoda,“ vykládá 28letý gólman, jenž do Sparty přesídlil ze Zlína.

Inkasoval jste hned z první střely Vladimíra Svačiny. Docela těžký start v novém dresu, co říkáte?

Je vždycky těžké, když na vás deset minut nic neletí, a pak jede hráč sám. Nebo téměř sám. Dal vikýř, těžká situace. Už se mi to v minulosti stalo, tak jsem si říkal, že mě gól nesmí zlomit. Jsem rád, že jsme vyrovnali. U druhého gólu to jejich hráč před bránou udělal výborně, nic jsem neviděl. Se štěstím se tam puk došoural. Stál tam výborně, já puk neviděl. Až jak dává do prázdné.

Jaké to bylo poprvé v dresu Sparty?

Musím se přiznat, že jsem byl ráno i kolem oběda docela nervózní. Po rozcvičce na suchu už to ze mě spadlo. Asi i proto, že jsem ve Zlíně hodně chytal, neměl jsem dlouhý výpadek. I díky tomu nebyla nervozita až taková.

Brankář Sparty Jakub Sedláček inkasuje první branku zápasu s Třincem.

Petr Sznapka, ČTK

Na Třinec jste se nějak konkrétně připravoval?

Nám se tady se Zlínem v minulosti dařilo a také teď jsme odehráli super zápas. Rozhodla jedna branka, měli jsme taky dost šancí. Škoda, mohli jsme tady bodovat.

Jaké to je pro kluka ze Zlína obléct dres s velkým S na hrudi?

Já nevím. Zlín už mě nezajímá, jsem rád, že jsem v Praze a udělám maximum, abychom vyhrávali.

Už víte, jak dál? Budete se v brance točit s Matějem Machovským, nebo si zachytáte více zápasů za sebou?

Nevím. Musíte se zeptat trenérů, to je na nich.