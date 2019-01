Vrátí se do Komety? Mám nabídky i z Česka, přiznává opora Brna z mistrovských sezon

Minulý týden pustili do Zlína Libora Kašíka a rozhodli se v brankovišti sázet na mladý tandem Karel Vejmelka - Lukáš Dostál. To však neznamená, že do konce ledna, kdy v české hokejové extralize končí přestupní období, se Brno neodhodlá k posílení na postu gólmana. Vyloučen není návrat Marka Čiliaka!

Osmadvacetiletý rodák ze slovenského Zvolenu byl velkým oblíbencem fanoušků Komety a právě on se svými výkony výraznou měrou přičinil, že brněnský klub slavil v posledních dvou sezonách zisk Masarykova poháru pro šampiony extraligy.

V květnu po mistrovství světa v Dánsku se ale Čiliak s Kometou rozloučil a přesunul se do KHL do Slovanu. Jenže bratislavský celek je v hluboké krizi, z posledních třiceti zápasů vyhrál jen čtyři a patří mu poslední dvanáctá příčka v Západní konferenci soutěže. Na play off tak může zapomenout a dá se předpokládat, že s blížícím se koncem základní části dojde v hráčském kádru k řadě odchodům.

Marek Čiliak v dresu Slovanu.

HC Slovan Bratislava

Jedním z nich by mohl být právě Čiliak. „Nechci se k tomu vyjadřovat, má to ještě čas. Teď jsem ve Slovanu a dokud tam budu, nechám na ledě všechno. Soustředím se jen na to, co je teď," uvedl gólman pro slovenskou tiskovou agenturu SITA.

Že je o jeho služby zájem, však Čiliak nepopírá. „Mám nabídky z několika klubů, i z Česka. Uvidíme, jak se to vyvine. Absolutně se soustředím jen na Slovan," řekl účastník letošního světového šampionátu.

Rozhodne se nakonec Kometa pro sázku na zkušenost a sáhne po Čiliakovi, nebo do play off půjde s dvaadvacetiletým Vejmelkou a o čtyři roky mladším Dostálem?