Vlastní gól přes celé hřiště Vary nepoložil. Nakonec dobrý bod, míní debutant Bednář

Ve 27. minutě utkání za nepříznivého stavu 1:2 pro hosty zvedl sudí pravici a signalizoval vyloučení třineckého Davida Ciencialy za hákování. Extraligový novic v brance Energie Bednář vystartoval na střídačku, aby za sebe pustil šestého hráče do pole. Téměř ve stejnou chvíli poslal Tomáš Rachůnek nahrávku na spoluhráče před třineckou bránu, Sebastián Gorčík ji ale minul a puk přes celé hřiště doputoval do opuštěné branky.

„Přijel jsem na střídačku, byl jsem zády do hřiště a najednou začali všichni křičet. Říkal jsem si, co se děje? Ani jsem neviděl, jak to projelo, protože jsem koukal na naši střídačku, ne do hřiště," vykládal Bednář, který se po Petru Mrázkovi (Vítkovice) a Jakubovi Čechovi (Havířov) v 16 letech 4 měsících a 18 dnech stal třetím nejmladším brankářem, který okusil extraligu.

Vítězný gól Třince v prodloužení. Zleva Jakub Flek z a brankář Jan Bednář z Karlových Varů.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Tohle byl vrchol smůly, kterou v posledních zápasech máme. Vytvoříme si spoustu šancí, ale góly nedáme. A když už je dáme, tak přijde tohle. I tak jsme to ale dokázali srovnat," kroutil hlavou Bednář. „Užil jsem si to utkání moc. Byla to dobrá premiéra. Věděl jsem, že nemám co ztratit, mohli jsme jen získat a ten bod je nakonec dobrý," svěřil se Bednář, kterého většina protihráčů vůbec neznala. „Někteří se mě po utkání ptali, kolik je mi let. Říkali mi, že jsem chytal dobře a gratulovali mi. Bylo to příjemné," smál se karlovarský mladíček.

Že půjde chytat se dozvěděl v pondělí. „V sobotu večer jsme se vraceli do Varů a v neděli ráno volal trenér, abych přijel do Ostravy. Novotňák (Filip Novotný) se zranil, tak jsem jel na vlak. Táta mi pomáhal dát v Chebu výstroj do vlaku a než stihl vystoupit, tak se vlak rozjel. Takže vystoupil v Mariánkách a pak jel zpátky," smál se Bednář.

Zleva Martin Rohan z Karlových Varů, Jiří Polanský (právě střílí první gól) z Třince a brankář Karlových Varů Jan Bednář.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ačkoliv ho čekal první extraligový zápas zrovna na ledě lídra, nervózní nebyl. „Asi ani ne. Ale hodně mi pomohli kluci. Jezdili za mnou, podporovali mě celý zápas, premiéru mi usnadnili. Dobré bylo taky to, že jsem si v první třetině dost zachytal. Takové zápasy mám rád. Je to rozhodně lepší, než jsou tři za třetinu a jen tam stojím," vykládal úspěšný mládežnický reprezentant.

I díky jeho výkonu domácí lídr Martin Růžička nenavázal na osmizápasovou bodovou šňůru. „Ale další čtyři kluci mi gól dali. Gól je gól, ať už od kohokoliv. Ani jsem jména hráčů moc nevnímal. Jen mě trenér upozorňoval právě na Růžičku, že to občas zkouší z rohů, tak jsem si při jedné takové situaci stoupl k tyčce a naštěstí mě to trefilo," popisoval Bednář.