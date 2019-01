Oceláři si upevnili vedení, Vítkovice zdolaly mistra a už jsou druhé. Kdo se blýskl hattrickem?

Hokejisté Třince si v 36. kole upevnili pozici lídra v Tipsport extralize. Na ledě posledních Pardubic zvítězili 5:2 a před druhými Vítkovicemi, které zdolaly mistrovskou Kometu Brno 4:1, mají náskok tří bodů. A to ještě Oceláři odehráli o tři zápasy méně. Doma nečekaně zaváhal třetí Liberec (prohrál s Litvínovem 2:3), s prázdnou odjíždí i čtvrtý Hradec Králové z Plzně (0:4). V dalších zápasech prohrál Chomutov se Zlínem 1:4, stejným výsledkem podlehla také Mladá Boleslav Olomouci a Karlovy Vary pražské Spartě. V pátečním programu se lépe dařilo hostům, kteří vyhráli pět ze sedmi duelů.

Třinec splnil roli favorita a vyhrál na ledě posledních Pardubic, Východočeši nicméně dlouho lídra soutěže trápili. Za stavu 3:2 v závěrečné třetině se ale trefili v rozmezí pouhých 12 sekund Marcinko a Cienciala a Oceláři si připsali čtvrtý úspěch z posledních pěti zápasů. Dynamo naopak neuspělo posedmé v řadě, celkově vyhrálo jediný z posledních 21 zápasů!

Rozjeté Vítkovice uťaly sérii osmi porážek s Kometou Brno, mistra doma porazily 4:1. Vítězný gól dal Jan Výtisk, který skóroval v 28. minutě střelou od modré čáry, tři body v závěru pojistili Rastislav Dej a v power play Rostislav Olesz. Vítkovičtí mají fazonu, z posledních osmi kol si připsali sedmou výhru a poskočili v tabulce na druhé místo hned za Třinec.

Brankář Pardubic Ondřej Kacetl a útočník Třince Roberts Bukarts.

Josef Vostárek, ČTK

Plzeň si spravila chuť po úterním vyřazení v semifinále Ligy mistrů se švédskou Frölundou, o tři dny později si na svém ledě vyšlápla na Hradec Králové. Západočeši uspěli i díky dvěma využitým přesilovým hrám, dvakrát se trefil Vojtěch Němec. Gólman Dominik Frodl pochytal všech 28 střel hráčů Mountfieldu a vychytal čtvrtou nulu v sezoně.

Strapáč střelcem kola!

Olomouc to na Mladou Boleslav umí a znovu to dokázala. Hanáci porazili tým z města automobilů 4:1, hattrickem se o to zasloužil Petr Strapáč, přestože třetí gól byl hodně kuriózní. Bruslařský klub neuspěl po třech výhrách a Olomouc se na něj v tabulce bodově dotáhla.

Tomáš Filippi (vlevo) z Liberce a Martin Havelka z Litvínova.

Radek Petrášek, ČTK

Po 11 výhrách v řadě skončila báječná domácí série Liberce. Bílí Tygři poprvé od 27. října loňského roku podlehli hostům, tentokrát o tříbodovém importu Litvínova rozhodl ve 44. minutě Lukáš Kašpar. Zkušený útočník a mistr světa z roku 2010 přišel do severočeského klubu během rozehrané sezony na konci listopadu z Komety Brno. Právě mistra porazili Chemici v minulém kole a upevnili si desáté místo.

Dvanácté Karlovy Vary podlehly doma Spartě 1:4 a připsaly si sedmou extraligovou porážku za sebou. Pražané třikrát skórovali v závěrečné třetině a po sérii čtyř utkání bez bodu znovu zvedají hlavu: vyhráli čtvrtý z posledních šesti zápasů.

Hráči Sparty Petr Kalina a střelec branky Jan Košťálek se radují z prvního gólu.

Slavomír Kubeš, ČTK

Zaváhání Západočechů nevyužil předposlední Chomutov, všechny body odevzdal Zlínu. Berani po šňůře pěti porážek vyhráli podruhé za sebou.