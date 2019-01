Baranka svoje nové parťáky motivoval. Ve Vítkovicích je připravený i na nadávky

Ve Vítkovicích už neplánoval pro příští sezonu prodloužit smlouvu, ale ani on sám nečekal, že tak rychle dostane nové angažmá. Slovenský obránce Ivan Baranka se ze dne na den přesunul do mistrovské Komety, v jejímž dresu už odehrál dvě extraligová utkání. Ke třetímu dnes nastoupí za Brno právě v Ostravě proti svým nedávným spoluhráčům.

„Jestli jsem z toho nervózní? Ani ne. Snažím se k zápasu přistupovat jako ke každému jinému. Ale nebudu tvrdit, že to pro mě nebude speciální duel. Vždyť jsem ve Vítkovicích strávil dva a půl roku," svěřil se třiatřicetiletý Baranka.

Prozradil, že si s několika ostravskými hokejisty před utkáním zavolal. „Všichni mi říkali, jak moc se na zápas těší. Má být vyprodáno, atmosféra bude zřejmě skvělá. Nijak zvlášť jsme se ale nehecovali. Možná něco proběhne až bezprostředně před zápasem při rozbruslení," usmíval se. Mnohem důležitější podle něj bude, kdo bude mít lepší náladu po závěrečné siréně.

Zleva Sebastien Piché z Litvínova a Ivan Baranka z Brna.

Václav Šálek, ČTK

„Udělám na ledě maximum, abychom to byli my. Do Vítkovic se nás chystá podpořit spousta brněnských fandů, a tak věřím, že s jejich pomocí získáme tři body. Napravili bychom tím předchozí domácí nezdar s Litvínovem," uvítal by.

Baranka svoje nové parťáky motivoval. Pokud Kometa v prestižním střetnutí uspěje, nepřijdou zkrátka. „Pravděpodobně bych v kabině přispěl významnou částkou do společné kasy. Stejně jako po mém prvním utkání za Brno, když jsme zdolali Karlovy Vary," připomněl vítěznou premiéru.

Je připravený i na případné negativní reakce od ostravských příznivců. „Pokud mi někdo bude nadávat, nic s tím nenadělám. Já jsem se ale s vítkovickým vedením i s kluky v šatně rozloučil v dobrém. Rád budu na působení v tamním klubu vzpomínat," tvrdí.

Baranka ovšem nepopírá, že ho zájem Komety hodně potěšil. „Z ničeho nic jsem se ocitl v top klubu, který vybojoval dva roky po sobě mistrovský titul. I v této sezoně se netají vysokými ambicemi. Jsem šťastný, že můžu být u toho. Dobře vím, že brněnské mužstvo dokáže v play off pokaždé přepnout na vyšší rychlostní stupeň. Udělám všechno pro to, abych Kometě pomohl k dalšímu velkému úspěchu," předsevzal si.

V kabině Komety se už zabydlel. „Asi polovinu kluků jsem dobře znal, s dalšími jsem se rychle seznámil. Třeba s Tomášem Malcem se scházíme na srazech slovenského národního týmu. Mistrovství světa se letos koná v Bratislavě a v Košicích a já bych byl pochopitelně hrozně rád doma při tom. Kometa je obrovská značka, a tak i nové angažmá mně může pomoct do konečné nominace," přemítá Baranka, který má na kontě jeden start v zámořské NHL v dresu New York Rangers, v němž si připsal asistenci.

V Brně nastupuje v obranné dvojici s reprezentantem Ondřejem Němcem. „Je to mimořádně zkušený bek, po jeho boku se mi daří adaptovat na herní styl Komety. Ale pomáhají mi i všichni ostatní kluci. Uvědomuju si, že moje výkony v prvních dvou utkáních nebyly ještě optimální, avšak jsem přesvědčený, že se budu postupně zlepšovat," věří Baranka.