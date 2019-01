Strapáč o hattricku v první chvíli ani nevěděl

"Ani jsem nevěděl, že jsme Boleslav porazili popáté. Vždy to ale byl bojovný zápas a i naposledy u nás to bylo o gól. Nejsou to jednoznačné zápasy, ale o to jsou ty body cennější," řekl Strapáč po utkání, které Olomouc vyhrála 4:1.

Důvod, proč se jeho týmu na Bruslařský klub daří, nezná. "Těžko říct. Myslím, že hrajeme podobným stylem, snažíme se bruslit a bojovat. Boleslav teď hrála výborně, měli několik výher v řadě. Nevím, jestli jim nevyhovujeme a nám oni sedí, my jsme hlavně rádi, že jsme vyhráli," pousmál se Strapáč.

⚔️| Uff, to je úleva! 🤓Olomoučtí hokejisté přerušili černé období na začátku nového roku a slaví první vítězství po čtyřech prohrách v řadě. Hattrickem se na něm podílel PETR STRAPÁČ. Jde o jeho druhý třígólový večer v tomto ročníku #telh. #MBLvOLO pic.twitter.com/mRNIFU5Bgv — HC Olomouc (@hcolomouc) 18. ledna 2019

Osobně byl rád, že k výhře přispěl i góly. I když o tom, že mu rozhodčí nakonec připíší i poslední trefu, nevěděl. Původně totiž jako autora branky označili Viléma Buriana. "Už to bylo třeba. Měl jsme v posledních zápasech šance, byly tam tyčky, ale nepadalo to tam. Doufám, že není takový záblesk a budu týmu pomáhat produktivitou pravidelně," přál si devětadvacetiletý útočník.

Velkou zásluhu na jeho trefách měl Zbyněk Irgl, jenž nastoupil v sestavě Olomouce podruhé po zranění. "Připravil dva góly, co k tomu více říct? Určitě je to obrovská pomoc. Zbyňa je produktivní a nám produktivita chyběla. Doufám, že na to navážeme a začneme zase sbírat body. Máme totiž za sebou šňůru nepovedených zápasů," poukázal Strapáč na fakt, že před dnešním zápasem Hanáci prohráli čtyřikrát v řadě.

Kvůli tomu začali v tabulce klesat. "Abych řekl pravdu, tak už jsem se na tabulku ani nedíval. Je to strašně našlapané, možná jen dva poslední týmy jsou odskočené a i třináctý Chomutov se zvedá. Není nic rozhodnuté. V soutěži může každý porazit každého, je to vyrovnané," řekl.

"My musíme koukat na sebe a sbírat body hlavně doma, kde se nám poslední dobou nedařilo. V poslední čtvrtině nás doma čeká sedm nebo osm zápasů, tak se bude rozhodovat," dodal Strapáč.