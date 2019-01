Beznadějně poslední Pardubice vyměnil Trončinský za Litvínov a hned dobyl Liberec

„Vyhráli jsme, takže je to super, i když před zápasem jsem říkal, že tu vyhrajeme 5:2," usmíval se Marek Trončinský, který na začátku týdne odešel z beznadějně posledních Pardubic do desátého Litvínova výměnou za švédského beka Mathiase Porselanda.

„Jsem rád, že jsem hned přišel a vyhráli jsme. Mám jen pozitivní dojmy," přiznával. Ty samé pocity prožíval i před dvěma lety, kdy při premiéře za Pardubice dokonce na ledě Liberce vstřelil dva góly.

František Lukeš z Litvínova před libereckým brankářem Romanem Willem.

Radek Petrášek, ČTK

„Vzpomněl jsem si na to. Hned jsem také koukal, kde Litvínov v pátek hraje. Ale tehdy jsem přijel a bez tréninku šel rovnou do zápasu. V Litvínově jsem se přeci jen už trochu aklimatizoval. Je to každopádně trochu specifický, že hraji pokaždé první zápas v Liberci, navíc jsme tady hrál, je to dobré," liboval si Trončinský, jenž dres Bílých Tygrů oblékal dvě sezony v letech 2010 až 2012.

„Na obě strany bylo hodně šancí, nám to Kašpy (Lukáš Kašpar) ve třetí třetině trefil. Rozhodlo asi proměňování šancí," zhodnotil první duel s novými spoluhráči, kteří ve třetí třetině ustáli rostoucí tlak domácích i závěrečnou, téměř čtyři minuty dlouhou power play soupeře.

Tomáš Filippi (vlevo) z Liberce a Martin Havelka z Litvínova.

Radek Petrášek, ČTK

„Kluci to tam super ubránili a zblokovali. Liberec hrál dlouho power play, mohli jsme přidat další gól, škoda, že se to nepovedlo. Jsem však šťastný," přiznal Trončinský, který ještě v dresu Pardubic posledních šest extraligových utkání prohrál a vítězství zažívá v tomto roce vůbec poprvé.

„Kolem Pardubic se teď furt něco děje, pro hráče je to nepříjemné. I když nevím, kdo jak si to bere. Ale určitě tam teď není dobrá atmosféra. Jak vůbec hrály?" pídil se v mix zóně po výsledku svých nyní již bývalých parťáků. Ti doma padli s Třincem 2:5.

Hráči Litvínova se radují z vítězství v Liberci.

Radek Petrášek, ČTK

„Samozřejmě Pardubicím držím palce, ale takhle to vyplynulo a jsem teď rád, že jsem v Litvínově. Bydlím v Ústí nad Labem, takže tam znám úplně všechny. Vždy, když někam jdu, chci tam být nejlepší, takže se o to budu snažit i v Litvínově," uzavřel 30letý zkušený obránce, který s parťáky ukončil libereckou šňůru jedenácti domácích výher v řadě.