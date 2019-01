Třetí gól v sezoně. Jsem to rozjel ve velkém, smál se vítkovický obránce Výtisk

Osmkrát v řadě dokázala Kometa Brno porazit Vítkovice. V devátém utkání na ostravském ledě ale déle jak rok trvající série skončila. Vítkovice v posledních domácích zápasech válí a poznali to i Brněné. Vítěznou trefu, která ukončila pravidelný export bodů z Ostravy do Brna, si připsal ve druhé třetině ne úplně tradiční střelec Jan Výtisk.

„Třetí gól v sezoně, jsem to rozjel ve velkém stylu," smál se Výtisk, který zaznamenal v aktuálním ročníku druhou vítěznou trefu. První hned v úvodním kole v Pardubicích. „Pak jsem to ale na dvacet zápasů zase zašpuntoval," dodal vítkovický bek. Vítkovice porazily Brno 4:1 a posunuly se na druhou příčku extraligové tabulky.

Vaše trefa byla parádní. Přesně mířená?

Hlavně jsem to chtěl dostat na bránu. Oli (Rostislav Olesz) tam přejel, brankář nic neviděl. Ale důležité jsou ty tři body. Byla perfektní atmosféra, těžký silný soupeř.

Zleva Silvester Kusko z Brna a Jan Výtisk, Šimon Stránský a brankář Patrik Bartošák z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Byl to čistý průstřel, nebo to někdo přizvedl?

Nevím, možná to někdo tečoval, ale musím říct, že mě to v tu chvíli ani nezajímalo.

Rostislav Olesz řekl, že ho váš gól nepřekvapil, když vás sleduje na tréninku. Věnujete se střelbě hodně?

On si hlavně dělá pr..l. (smích). Někdy je utkání, kdy je čas vystřelit, ale většinou jsou zápasy, kdy na branku nepošlu nic. Dnes tam šance byly, tak jsem se snažil to tam pálit. Hlavně že jsme vyhráli.

Zleva Jan Štencel z Brna a Rastislav Dej z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Ráno jste si zkusil para hokej na sáňkách. Pomohl vám tahle nezvyklá průprava?

Asi ano. Ráno jsem si moc nevystřelil, tak jsem si to nechal na večer. (smích)

S Kometou Brno jste teď měli sérii osmi proher. Vnímali jste to, chtěli jste ji konečně ukončit?

My jsme na to nemysleli. Soustředili jsem se hlavně na to, že máme další zápas doma a chtěli jsme tu vítěznou sérii, kterou teď máme, natáhnout. Jedeme teď ven a chtěli jsme předvést dobrý výkon, urvat body. Dali jsme čtyři góly a v tom jsme byli lepší. Kometa má velkou sílu, ale urvali jsme to.

Radost vítkovických hráčů z prvního gólu. Zleva Daniel Krenželok, Šimon Stránský, Patrik Zdráhal a Jan Schleiss.

Jaroslav Ožana, ČTK