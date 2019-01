Divočinu v Třinci rozhodly nájezdy. Sparta vyhrála v Litvínově, Kometa shořela na Willovi

Ve zbývajících zápasech si tři body připsali za výhru v Karlových Varech 3:2 hokejisté Chomutova, dařilo se i Zlínu, který přehrál Mladou Boleslav 4:1.

Parádní přestřelku rozhodl Kratěna

Vynikající zápas plný zvratů se hrál v Třinci a fanoušci si opravdu přišli na své. Hosté měli výborný vstup do utkání, když po deseti minutách vedli na hřišti lídra po brankách Kaňáka a Kracíka už 2:0.

Oceláři ještě do konce první části díky Musilovi snížili, o vyrovnání se postaral po 35 sekundách druhé třetiny Marcinko. Vedení hostům vrátil v 29. minutě Petr Straka, ještě do konce druhé třetiny stihl opět vyrovnat polský forvard Aron Chmielewski.

Potřetí se dostali Indiáni do vedení v 46. minutě po trefě Čerešňáka i na to však našli Třinečtí odpověď, když o čtyři minuty srovnal Cienciala. Poté, co udeřil pět a půl minuty před koncem při vlastním oslabení Eberle, zdálo se být rozhodnuto. I další ztrátu domácí smazali, 26 sekund před koncem srovnal Martin Růžička.

O vítězi dramatického duelu tak musely rozhodnout až nájezdy. V nich se prosadil jen Ondřej Kratěna a zajistil tak hostům bod navíc.

Zleva brankář Třince Šimon Hrubec, Ondřej Kratěna z Plzně a Ondřej Kovařčík z Třince.

Vladimír Pryček, ČTK

Sparta veze cenné body z Litvínova

Pražané se ujali na ledě Litvínova vedení ve 4. minutě, když Januse překonal Ouellet-Blain. Třiapadesát sekund před koncem úvodní třetiny navýšil vedení hostů přesnou střelou Pech. Důležitý moment přišel v poslední minutě druhé třetiny, kdy Sedláčka v brance hostů překonal Trávníček.

Hosté však drama nepřipustili, dva góly Klimka v závěrečné části definitivně rozhodly o vítězství Sparty, která se tak přiblížila šestému místu zaručujícímu přímý postup do čtvrtfinále.

Zprava Marek Trončinský z Litvínova a Jan Buchtele ze Sparty.

Ondřej Hájek, ČTK

Utrápené Pardubice smetly Hanáky

Beznadějně poslední Pardubice bojovaly o zbytky sebevědomí s Olomoucí a úvod utkání jim vyšel výborně. Po brance Ihnačáka vedli, na dvoubrankový rozdíl zvýšil ve druhé třetině Cardwell. Až pak se ke slovu dostali hosté, když se přesně v polovině utkání trefil z přesilové hry Knotek. Ze stejné početní situace se nemýlil na druhé straně ani Hovorka a vrátil tak domácím dvoubrankový náskok.

Definitivní ortel nad Hanáky napsaly první tři minuty závěrečné části, kdy se prosadil opět Hovorka a Perret. Domácí fanoušci si nakonec mohli vychutnat dlouho nepoznaný pocit vysokého vítězství 6:2.

Perníkáři tak vyhráli teprve druhý z posledních dvaadvaceti zápasů, v tabulce však zůstávají beznadějně poslední.

Hradec si poradil s Vítkovicemi a útočí na čelo

Boj o třetí místo v extraligové tabulce začali lépe domácí, které poslal v 15. minutě do vedení Rákos. Ve druhé třetině inkasoval Bartošák podruhé, když ho v 33. minutě z přesilové hry překonal Pavlík. Naději dala hostům branka Kucsera 21 sekund před koncem prostřední části hry. Ani závěrečný tlak však Vítkovicím aspoň k bodu nestačil, čtyři minuty před závěrečným hvizdem rozhodl kanadský útočník Lucas Lessio.

Zleva Jakub Lev z Vítkovic a brankář Hradce Králové Jaroslav Pavelka.

Josef Vostárek, ČTK

Kometa vyhořela na Willovi

V nepřesvědčivých výkonech pokračuje Kometa Brno, která na svém ledě prohrála s Libercem 1:2. Domácí střelci v čele s Eratem a Plekancem překonali výborně chytajícího Romana Willa jen jednou, když v poslední minutě korigoval Mueller. Za Bílé tygry se naopak ve druhé části trefili Ordoš s Krenželokem a rozhodli o vítězství hostů. Obhájci titulu jsou tak v tabulce šestí, Liberec ztrácí na vedoucí Třinec tři body.

Zlín si poradil s Boleslaví

Domácí hokejisté bojovali v důležitém zápase s Mladou Boleslaví a vstup do utkání jim vyšel. V 9. minutě prostřelil hostujícího Krošelje lotyšský útočník Edgars Kulda. Beranům se dařilo i nadále, ve druhé části zvýšili na tříbrankový náskok Fryšara a Šlahař. První a poslední branku Bruslařského klubu si připsal v 6. minutě závěrečné části Žejdl, definitivně rozhodl o osudu utkání do prázdné branky Ondráček.

Zleva Jiří Kurka z Mladé Boleslavi a Dominik Lakatoš ze Zlína.

Dalibor Glück, ČTK



Piráti rozhodli ve třetí třetině

Na gól fanoušci v Karlových Varech čekali až do 35. minuty utkání a k radosti většiny z nich padl za Petersova záda, když ho překonal Lapšanský. O to větší rozčarování přišlo v úvodních deseti minutách třetí části, kdy Buchtela, Koblasa a Sklenář zcela otočili proběhu zápasu. Energie stihla díky Beránkovi v 59. minutě snížit, na víc to však nestačilo.