Hradec Králové po výhře nad Vítkovicemi dál atakuje čelo tabulky

V úvodu se hrálo bez větších šanci a až v páté minutě se dostal do dobré střelecké pozice hostující Tybor, ale Pavelka byl na místě. O další nebezpečnou situaci se opět odstupem času postaral vítkovický Lev, na druhé straně zahrozili Paulovič a Lessio. Ve 14. minutě mohl dostat do vedení Ostravany Schleiss, jehož střela zamířila do horní tyče.

Bartošák si vzápětí poradil s možností Miškáře, který se snažil puk zasunout po objetí branky. V 15. minutě se už Mountfield radoval. Rákos využil clony před Bartošákem a překvapil jej nahozením od modré čáry.

Domácí se na přelomu první a druhé části ubránili při Cingelově čtyřminutovém trestu a ve 22. minutě mohl zvýšit Bičevskis, ale sám před vítkovickým gólmanem neuspěl. Při Szturcově vyloučení si Bartošák poradil i se střelami Vincoura a Zámorského.

Pavlíkovi stačily čtyři sekundy

Za Ostravany zahrozil Stránský. Při Nedomlelově pobytu na trestné lavici se hosté neprosadili a šanci pak měl v oslabení při Výtiskově vyloučení Szturc. Využít výhodu se pak nepodařilo Paulovičkovi.

Zdráhalův faul ve 33. minutě ale už bleskově po čtyřech vteřinách potrestal tvrdou a přesnou ránou od modré čáry Filip Pavlík. Další možnost domácích měl Kukumberg. Snížit mohl v 36. minutě z dorážky Kucsera, který se prosadil až 21 sekund před koncem druhé části. Při hře čtyř proti čtyřem se po Chalupově chybě trefil z levého kruhu.

Ve třetí třetině nedotáhl úspěšně průnik Lessio. Při vyloučení Bičevskise si Pavelka poradil s Oleszovou ránou. Ve 49. minutě pomohla hostům tyč po ráně Filipa Pavlíka při Tyborově trestu.

Vítkovice nevyužily k vyrovnání ani výhodu při Nedomlelově trestu a v 56. minutě tak pojistili výhru domácí. Lessio obral o puk Krenželoka a v úniku překonal Bartošáka. Hosté navíc závěr zápasu dohrávali v oslabení.