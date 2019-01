Šest bodů Sparty z Podkrušnohoří. Krupp byl spokojený se dvěma výhrami

Hokejisté pražské Sparty zvládli víkendový dvojzápas v Podkrušnohoří na jedničku. Z pátečního startu v Karlových Varech a nedělního prestižního souboje v Litvínově si připsali do extraligové tabulky nejen plný počet šesti bodů, ale i velmi pozitivní souhrnné skóre 8:2 po dvou shodných výhrách 4:1. Sparťané tak potvrdili celkově výbornou statistiku ze zápasů na stadionech soupeřů v podobě třinácti vítězství ve dvaceti utkáních.

„Odehráli jsme dvě velmi dobrá utkání. Musím kluky pochválit, jsem spokojený s bodovými příspěvky," konstatoval trenér Pražanů Uwe Krupp při hodnocení posledních tří dní. Průběh zápasu jeho týmu vyhovoval vzhledem ke dvougólovému náskoku z první třetiny.

„Samozřejmě byla důležitá první branka. A druhá přišla v ideální čas nedlouho před přestávkou. Takové momenty ve skórování jsou zlomové," kvitoval kouč Sparty.

Cenil si i toho, že Pražané už nepřipustili větší zdramatizování duelu. „Dobře jsme bránili při přesilovkách soupeře. Sice jsme jednou inkasovali, když tam byla pěkná teč domácích, ale následně jsme dodrželi herní záměry. Získávali jsme puky, udržovali tempo a závěr jsme si nejen pohlídali, ale i podpořili čtvrtým gólem do prázdné branky," rekapituloval Krupp.

Své první výhry v dresu Sparty se dočkal brankář Jakub Sedláček, který v novém působišti debutoval při prohraném šlágru v Třinci. V pátek ve Varech nechytal, takže se dočkal v roli gólmana týmového úspěchu „až" při svém druhém vystoupení, tedy v Litvínově.

Litvínov vypadl z desítky

Zatímco na sparťanské straně panovala dobrá pohoda z vylepšení pozice ve středu tabulky, Litvínovští klesli na jedenácté místo a vypadli z elitní desítky. Přitom do zápasu se Spartou šli po vítězství na ledě favorizovaného Liberce. Jenže na něj nenavázali výsledkem ani hrou.

„Bohužel jsme zůstali výkonem za tím, co nám vyšlo v předešlém kole. Chyběl nám tlak do brankoviště," pokrčil rameny asistent trenéra Radim Skuhrovec. „Sportovně uznávám, že Sparta hrála lépe než my, a zaslouženě uspěla. První třetina nám nevyšla. Od té druhé jsme se snažili smazat manko z úvodní části. Kontaktní gól však na obrat či jakýkoli bodový zisk nestačil," vystihl příčiny nezdaru.

Litvínovští se potýkají s nevyrovnanými výkony. „Na hřištích soupeřů se nám daří více, než na domácím ledě. Lámeme si s tím hlavu nedokážeme si to vysvětlit," připomněl Skuhrovec, že tým Vervy prohrál ve vlastním prostředí počtvrté v řadě.