Orsava obleče dres Komety poprvé na Spartě. Kéž by byla moje premiéra vítězná, přeje si

„Pod novými trenéry jsem nebyl v Boleslavi poslední dobou vytížený tak, jak bych si představoval. Takže jsem sondoval různé možnosti. Když se v sobotu večer ozvalo Brno, hned jsem nabídku čapl," usmívá se bývalý reprezentant.

Orsava věří, že do týmu obhájců extraligového titulu bez problémů zapadne. „V kabině jsem narazil na samé šikovné borce. Přijali mě skvěle, přestože jsem se z dřívějška znal trochu víc pouze s Holíkem či Bartejsem. Udělám všechno pro to, abych byl Brnu co nejplatnější," předsevzal si.

Do Komety přestoupil zrovna v době, kdy prohrála tři extraligové zápasy v řadě. „Kluci jsou určitě naštvaní, avšak na atmosféře v šatně to nijak znát není. Snad nepříjemnou sérii co nejdřív utneme," uvítal by Orsava. Dnes večer prožije křest ohněm. „Velká rivalita mezi Spartou a Kometou je mi velmi dobře známa. Vím, že to bude zase obrovsky prestižní utkání před plným hledištěm. Kéž by můj debut byl vítězný," přeje si.

Před necelými osmi roky oslavil jako mladík extraligové prvenství s Třincem. „Samozřejmě že jsem přišel do Komety s tajným snem, že by bylo krásné si to v Brně zopakovat. To je ale ještě hodně daleko," uvědomuje si.

Pro šumperského rodáka nebyla doteď moravská metropole žádnou neznámou. „Kousek od stadionu bydlí v Brně moje sestra s rodinou. Občas jsem ji navštěvoval. A v pondělí mě pozvala na oběd," má o sebe Orsava hned zkraje postaráno. S vedením Komety je předběžně domluvený, že v mužstvu zůstane i v příští sezoně. „O to se ale musím zasloužit především svými výkony," ví dobře.