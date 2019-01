Neskutečný počin Erata! Rarita, smál se svému gólu Spartě při oslabení tří proti šesti

Byla to situace, která se moc často nevidí. V české extralize se přihodila teprve potřetí. Do konce základní hrací doby duelu mezi Spartou a Brnem zbývalo přes čtrnáct minut, když se kouč Pražanů Uwe Krupp rozhodl za nepříznivého stavu 1:3 pro odvážný tah. Sedmačtyřicet vteřin dlouhou přesilovku pět na tři umocnil tím, že po vyžádaném oddechovém čase odvolal gólmana Machovského na střídačku a poslal na led šest bruslařů. Risk mu ale nevyšel, útočník Komety Martin Erat naopak při hře ve třech proti šesti trefil přes celé kluziště prázdnou branku domácích a uzavřel na 4:1 pro úřadující šampiony extraligy.

„Než jsem šel na buly, všimnul jsem si, že sparťané jsou na ledě v šesti a bez brankáře. Při prvním buly na druhé straně pásma jsme chtěli zkusit, kdybych vyhrál, že by Bary (Michal Barinka) střílel čistě do prázdné branky,“ popisoval Erat po utkání.

Napoprvé to sice Kometě nevyšlo, po dalším vhazování proti Lukáši Klimkovi ve vlastním obranném pásmu ale už Erat uspěl. Nevracel ale puk za sebe, nýbrž si ho přikopl bruslí a pak ho vyhodil z pásma. „Neměl jsem co ztratit. Nemohlo se pískat zakázané uvolnění, tak jsem zkusil poslat puk někam směrem k brance a vyšlo to. Je to rarita. Proto ale hrajeme hokej, díky němu se každý den můžeme dozvědět něco jiného,“ usmíval se sedmatřicetiletý útočník po třetím gólu v sezoně.

„Je to naše chyba, na ledě nás bylo šest a měli jsme puk vybojovat. Přišlo mi ale, že Martin Erat si po buly přikopl puk bruslí a vhazování se mělo opakovat,“ soudil autor jediné sparťanské branky v zápase Lukáš Pech. Rozhodčí ale správně nechali pokračovat ve hře. Erat se proti pravidlům neprovinil, jelikož ještě před jeho kopnutím bruslí se puku dotkl jeden z Pražanů hokejkou.

„To přikopnutí bruslí? To jsou zkušenosti s fotbalem nabrané v mládí. Teď už se svým zdravím toho fotbalu moc nenahraju,“ znovu se rozesmál Erat.

Útočník Komety Tomáš Plekanec během utkání na ledě Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Kruppovo rozhodnutí zkusit hru bez brankáře už čtrnáct minut před koncem leckoho překvapilo. Německý kouč si ale za svou volbou stál. „K vyrovnání jsme museli dát dva góly a tohle byla šance. I za cenu risku. Cítil jsem totiž, že naše přesilovky nejsou moc nebezpečné, tak jsem risknul hru se šesti hráči. Jenže jsme nevyhráli souboje po buly a puk jsme nezískali. I tak mám pocit, že ten risk jsem musel podstoupit,“ tvrdil Krupp.

Trenér Sparty Uwe Krupp během utkání s Brnem.

Vlastimil Vacek, Právo

Opravdu je takový rozdíl hrát v šesti proti třem než v pěti proti třem? „Z mého pohledu útočníka to rozdíl je. Můžete na buly skákat ve dvou z každé strany. Z pohledu daného zápasu bylo na panu trenérovi (Kruppovi), jak to zvolil,“ uvedl Erat.

„Byl to odvážný tah. Je to věc trenéra, prostě to vyzkoušel,“ glosoval stručně rozhodnutí svého šéfa Pech.

„Když puk nakonec skončil v bráně, zasmál jsem se tomu. Všem se nám po čtvrtém gólu ulevilo, naopak sparťani už potom byli odevzdaní,“ všiml si gólman Komety Karel Vejmelka, jenž si připsal 33 úspěšných zákroků.