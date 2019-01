V Hradci napadl fanoušek Lubinu! Sbalíme se a jedem pryč, vyhrožoval naštvaný kouč

Vyhrocená atmosféra k derby neodmyslitelně patří, ale v Hradci Králové to během sobotní hokejové bitvy s Pardubicemi jeden z fanoušků se svojí zaníceností hodně přehnal, když napadl hostujícího kouče Ladislava Lubinu.

Domácí příznivec kouče napadl před začátkem třetí třetiny. Pořadatelská služba sice útočníka brzy zpacifikovala, ale trenér byl pochopitelně hodně rozčilený a emoce se následně přenesly i na led.

„Buď tady zajistí dostatečnou pořadatelskou službu, nebo se sbalíme a jedem pryč," stěžoval si podle serveru hokej.cz Lubina hlavnímu rozhodčímu.

Choreo hradeckých fanoušků při utkání s Pardubicemi.

Josef Vostárek, ČTK

„Já jsem byl napadenej. Doufám, že to bude v zápise? A teď stojím na střídačce, přijdou tři kořeni a mlátí do plexiskla. Tak ať si to ošetří," naléhal.

Jeho tým, který je v tabulce beznadějně poslední, nakonec domácím podlehl 1:2.