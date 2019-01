Lenc šokoval sparťany a poslal Tygry na první místo. Nejlepší den jsme ale neměli, uznal trenér

Jeho dorážka srazila sparťany do kolen. Útočník Radan Lenc necelé čtyři minuty před koncem rozsekl v libeňské O2 areně napínavou bitvu a rázem se ocitl uprostřed hroznu těl jásajících libereckých hokejistů, kteří díky výhře 2:1 poskočili na první místo extraligové tabulky.

„Přišla perfektní střela od modré, zacloněná i soupeřovými beky, a já to do brány zkrátka nějak dostal," vykládal autor rozhodující trefy, která byla jeho třináctou v sezoně. Třináctka je sice v Česku považována za symbol smůly, sedmadvacetiletému křídelníkovi i celému mužstvu však přinesla úlevu a obrovskou radost. Pražané byli totiž v druhé polovině duelu aktivnější a důraznější.

„Ztráceli jsme puky na červené i modré čáře a Sparta chodila do protiútoků, což bylo pro nás těžké. Přesto jsme ale našli cestu k vítězství," oddechl si Lenc. „Přišlo hodně lidí, jenže zápas nebyl moc pohledný. Oba týmy se potýkaly s kvalitou ledu. Bylo to vidět na přesilových hrách, na množství našich ztrát ve středním pásmu. Sparta nás mohla několikrát potrestat. Neměli jsme nejlepší den, ale nepřestali bojovat, byli obětaví a fantasticky chytal Roman Will," přitakal trenér Bílých Tygrů Filip Pešán.

Zatímco v hostující kabině probíhalo veselí, o kousek vedle zavládlo samozřejmě velké zklamání. Výsledek byl pro sparťany vzhledem k průběhu utkání krutý.

„Celý zápas dřete s prominutím jako hovada a pak pět minut před koncem dostanete gól. Je to lehce frustrující," povzdechl si obránce Jan Piskáček, jenž se po odchodu Petra Vrány stal novým kapitánem mužstva.