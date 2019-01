Se Zbyňkem Irglem to tak denně trénujeme, smál se střelec vítězné branky Jergl

Do zápasu jste nevstoupili dobře. Chomutov vedl a vy jste se pak v koncovce dlouho trápili. Rozhodli jste až v poslední třetině. Co k tomu říct?

Šancí jsme měli dost. Gól na 2:1 mohl a měl padnout mnohem dříve. Důležité ale je, že jsme to otočili a konečně doma zase vyhráli. Od toho se musíme odrazit.

Bylo to z vaší strany viditelně hodně upracované. Proč?

Málo jsme se cpali do brány. Na góly jsme se proto strašně nadřeli. Na to, kolik jsme měli střeleckých příležitostí, to mělo skončit úplně jiným výsledkem.

Hráči Olomouce se radují z gólu proti Chomutovu. Zleva Jakub Galvas, autor branky David Ostřížek a Vojtěch Tomeček.

Luděk Peřina, ČTK

Dlouho se vám příliš nedařilo. Z posledních dvou duelů jste však vytěžili šest bodů. Je to velká úleva?

Určitě. Všem spadl kámen ze srdce. Tohle jsme potřebovali. Je super, že zase vyhráváme. Musím to ale zaťukat. Není to všechno. Před reprezentační pauzou máme ještě dva zápasy a ty chceme a potřebujeme také vyhrát.

Vstřelil jste zlomový druhý gól. Bylo to od mantinelu a téměř od brankové čáry, tedy z pozice, která vůbec nebyla snadná. Jak se vám to podařilo?

Viděl jsem, že gólman není úplně u tyče, že tam má místo. Tak jsem to zkusil kolem hlavy a vyšlo to. Se Zbyňkem Irglem to tak pilujeme každý den na tréninku.

David Ostřížek z Olomouce překonává Dominika Pavláta v brance Chomutova. Přihlíží chomutovský Tomáš Svoboda.

Luděk Peřina, ČTK

Už ve druhé třetině jsme měl dvě velké šance. Co chybělo, abyste je proměnil?

Přesnost. Mám to tak, že chci rychle zakončit a někdy je to na škodu.

V minulých sezónách jste byl hráčem na hraně sestavy. Teď hrajete v první lajně a střílí vám to. Je to pro vás zadostučinění?

Řeknu to tak. Jsem rád za ten prostor, co mi trenéři na ledě dávají. A snažím se, odvděčit se jim za to góly a pomáhat tak týmu k vítězstvím.

Před vámi je poslední čtvrtina. S čím do ní půjdete?

S tím, abychom vyhráli co nejvíce zápasů a dostali se v tabulce co nejvýš. Forma jde nahoru, zase jsme se usadili a myslím, že to bude lepší a lepší.