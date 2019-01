Vrána musel při premiéře v Třinci překousnout porážku. Nebylo to ono, přiznal

„Mladá Boleslav je teď rozjetá, hraje výborně a využila naše šance, které jsme ji nabídli. Ty góly jsme jí darovali, nebyly moc vydřené. Vlastními chybami jsme se připravili o možnost vyhrát," přemítal Vrána, který přišel do Třince ve čtvrtek výměnou za Lotyše Robertse Bukartse.

Vrána vyjel na led ve druhém útoku mezi střelcem Martinem Růžičkou a hokejovým dříčem Vladimírem Draveckým. „Čas sehrát se jsme moc neměli. Jsem v Třinci od pátku, s klukama jsme se na ledě sešli poprvé v sobotu. Ale to by nemělo vadit. Martin i Vlado jsou zkušení borci, doufám, že si to za pár tréninků a zápasů sedne, komunikace a souhra bude lepší. Nějaké náznaky šancí jsme tam měli, ale pořád je na čem pracovat," připustil Vrána.

Ještě nedávno kapitán a lídr Sparty dostal od trenéra Třince Václava Varadi šanci ukázat se i v přesilovkách. „Nějakou jsme měli využít, škoda. Byly tam střely, pár šancí, nějakou dorážku jsme tam měli dostat. Pak mohl zápas vypadat jinak. Někdy stačí dát jeden dva rychlé góly po sobě, tak jako se to podařilo Boleslavi, a zápas se může dostat do jiného tempa a může nastat zvrat. Bohužel, dnes tam to nasazení na to, abychom zápas získali, úplně nebylo," přiznal Vrána.

V Třinci se potkal s bývalými spoluhráči z Vítkovic Varaďou a Vladimírem Svačinou i exsparťanským obráncem Martinem Gernátem. „Peťo je výborný defenzivní hráč. Jako centr velmi pomáhá obraně. Má zkušenosti, odehrál spoustu zápasů i v jiných ligách. Ze Sparty ho znám jako hlavního tahouna mužstva, a i tady se to od něj bude očekávat. Každý hráč, když přijde do nového mužstva, to má velmi těžké. Časem si zvykne a nemám pochyb o tom, že bude velkou osobností," řekl na adresu nového spoluhráče Gernát.

„Nebudu lhát, nějakou nervozitu jsem cítil. Je to pro mě nové prostředí, noví spoluhráči. Ale je to pořád jenom hokej, i když nějaké rozdíly mezi hrou Sparty a Třincem tam samozřejmě jsou. Snažil jsem se ale udělat dobrou práci, bohužel to nebylo úplně ono. Ale hrajeme další zápas ve středu, musíme se připravit, zlepšit a udělat body. Dneska jsme to Boleslavi zjednodušili," řekl Vrána.