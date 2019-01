Běloruský hokejový obránce Roman Graborenko uspěl na zkoušce v extraligovém Litvínově. Vedení Vervy s šestadvacetiletým účastníkem čtyř mistrovství světa uzavřelo smlouvu do konce sezony. S litvínovským dresem se naopak po více než třech měsících v úterý rozloučí bek Jakub Suchánek, který se vrátí z hostování do prvoligové Jihlavy.

Graborenko nastoupil za Litvínov v devíti duelech a připsal si dva body za asistence. Na ledě strávil v průměru téměř 23 minut na utkání. "Roman potvrdil předpoklady, kvůli kterým jsme ho do klubu pozvali na zkoušku. Proto jsme se rozhodli uplatnit opci, která byla v dohodě. Nadále s ním jednáme o budoucnosti v našem klubu," uvedl generální ředitel Litvínova Jiří Šlégr v tiskové zprávě.

Graborenko má na kontě i jeden zápas v NHL za New Jersey z ročníku 2014/15. Po dvouletém působení v juniorské QMJHL nastupoval od roku 2012 čtyři roky na farmách New Jersey v Albany a Elmiře.

V roce 2016 se 194 centimetrů vysoký a 105 kilogramů vážící zadák vrátil do Evropy do Dinama Minsk. Minulou sezonu začal v Nižněkamsku a v polovině října odešel do Kunlunu. V KHL sehrál za minulé dvě sezony 65 utkání včetně play off a připsal si 13 bodů za čtyři branky a devět asistencí.

Čtyřiatřicetiletý Suchánek stihl za Litvínov odehrát 29 duelů a zaznamenal dvě asistence. Naposledy před návratem do Jihlavy nastoupí za Severočechy v úterním domácím duelu s Mladou Boleslaví.

"Situace ohledně dalšího působení Jakuba Suchánka v našem týmu je bohužel vzhledem k jeho platné smlouvě s Jihlavou pro nás aktuálně neřešitelná. Nenašli jsme s Duklou Jihlava shodu k vzájemné výměně hráčů. Jakubovi děkujeme za jeho odvedené služby v našem klubu," dodal Šlégr.