Sedmnáct gólů za tři zápasy. Mladá Boleslav je stále při střelecké chuti

Mladoboleslavským trenérům dokonale vyšel návrat do místa jejich někdejšího působiště v roli soupeře. V roce 2015 Miloslav Hořava s Radimem Rulíkem přivedli Litvínov k mistrovskému titulu, nyní jejich současní svěřenci takříkajíc vyloupili litvínovský zimní stadion. V závěru loňské sezony přijížděl Hořava do Litvínova s prvoligovým týmem Kladna v baráži o extraligu, Rulík se tady ve stejném období představil po nuceném odchodu ze severočeského klubu na střídačce Sparty.

Navzdory úspěšné šňůře Mladé Boleslavi nepropadl Miloslav Hořava přehnané euforii, což není jeho zvykem. „V první třetině nás domácí zatlačili. To, že jsme nakonec vůbec neinkasovali, je zásluha brankáře Krošelje. Podal skvělý výkon, od něhož se odvíjela naše hra," vyzdvihl kouč slovinského gólmana, který vychytal počtvrté v sezoně čisté konto. Z toho podruhé v Litvínově! „Od prostřední třetiny jsme se zlepšili, pomohla nám vedoucí branka. Při vedení o dva góly jsme už vývoj nepustili, a nakonec odjíždíme s plným ziskem. Ale výsledek je pro nás lichotivý. Rozhodně to nebyl snadný zápas, jak by se podle konečného skóre mohlo zdát," mínil Hořava.

Martin Hanzl z Litvínova před brankářem Boleslavi Gašperem Krošeljem.

Ondřej Hájek, ČTK

V boleslavské sestavě se výborně adaptoval Radim Zohorna, čerstvá posila z Komety Brno. Při dosavadních třech startech ve středočeském týmu zaznamenal už tři góly. Možná jej ke střeleckému vzkříšení po předchozí nevalné bilanci v bývalém působišti inspirovali i jeho bratři, kteří byli v úterý společně nominováni do reprezentačního týmu. Tedy útočníci Tomáš Zohorna z Chabarovsku z KHL a Hynek Zohorna z finské ligy.

Naprosto odlišné pocity během dvou dní prožívali litvínovští hráči a s nimi i trenéři. „Bohužel jsme nenavázali na nedělní výhru nad Vítkovicemi," mrzelo asistenta trenéra Radima Skuhrovce. „Velké potíže nám dělalo, abychom překonali soupeřova brankáře," posteskl si nad výsledkovou houpačkou: v Plzni prohra 1:7, s ostravským celkem vítězství 5:1 a nyní selhání s Boleslaví 0:4.