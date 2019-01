Jen co přišel, Kometa pouze vyhrává. Kéž by to takhle pokračovalo dál, přeje si posila

Od začátku minulého týdne, kdy přišel z Mladé Boleslavi útočník Jakub Orsava, brněnští hokejisté jen vyhrávají. Kometa vstoupila do závěrečné čtvrtiny základní části extraligy vysokým triumfem nad předposledním Chomutovem (7:1). Obhájci titulu už potřetí za sebou bodovali naplno. První a kuriozní gól v dresu Komety dává tělem Jakub Orsava (na zemi) dále na snímku jsou (zprava) Tomáš Svoboda z Chomutova, Martin Šťovíček z Chomutova, Silvester Kusko z Brna a Bohumil Jank z Chomutova a (zleva) chomutovský brankář Dominik Pavlát a Tomáš Vondráček z Brna. Václav Šálek, ČTK „Samozřejmě že mě hrozně těší, že se můžeme teď pochlubit vítěznou sérií. Na atmosféře v kabině je to hodně poznat. Kéž by to takhle pokračovalo dál," přeje si sedmadvacetiletý Orsava. V duelu s Chomutovem se dočkal i premiérové trefy v brněnském dresu. Uprostřed zápasu zvýšil kuriózním způsobem na 3:1, když po pádu na led doklouzal i s pukem na dresu za brankovou čáru. „Stalo se mi snad poprvé v životě, že jsem vůbec netušil, jak jsem gól dal. Štěstí stálo při mně. Sudí pak ještě na videu zkoumali, zda nebyla dřív posunutá branka, ale všechno dobře dopadlo," usmívá se forvard s reprezentačními zkušenostmi. Hráči Brna se radují z gólu proti Chomutovu - zleva Martin Zaťovič, autor gólu Peter Mueller, Jan Štencel, Petr Holík a Michal Gulaši. Václav Šálek, ČTK Orsava tvrdí, že se brněnští hráči příliš nezabývali nejistou ekonomickou situací severočeského klubu. Tamní hokejisté nedostali už tři měsíce výplaty, což na ně mohlo dolehnout. „Možná trochu ano, ale my jsme se soustředili především sami na sebe. Kupříkladu v úvodní třetině to na ledě příliš znát ani nebylo. Až když jsme po první pauze využili přesilovku, utkání jsme ovládli," potěšilo ho. Mohl přidat i druhou branku, avšak jeho sólo mu mladý gólman Pirátů Pavlát zneškodnil. „Naštěstí Honza Hruška puk důsledně sledoval a dorazil ho do sítě. Je úplně jedno, kdo se trefí, hlavně když bodujeme," nezávidí Orsava parťákovi, jenž v této sezoně dosud střelecky strádá. Hráči Komety se radují z třetího gólu proti Pirátům - zleva Tomáš Vondráček, autor gólu Jan Hruška a Zbyněk Michálek. Václav Šálek, ČTK Rovněž trenér Komety Kamil Pokorný uznal, že první třetinu, která skončila nerozhodně 1:1, neodehrálo jeho mužstvo dobře. „Probudilo nás pak až cinknutí o tyčku pár vteřin po přestávce. Od té doby jsme začali pořádně bruslit a kombinovat. Díky tomu jsme převrátili duel na naši stranu. Jsme samozřejmě rádi, že hráči po nepovedené úvodní dvacetiminutovce přepnuli v hlavách a soupeře jasně porazili," libuje si. Brňanům chyběl v souboji s Chomutovem týmový lídr Erat. „Nenastoupil kvůli zdravotním problémům," prozradil Pokorný. Za rozhodnutého stavu odstoupil z utkání i další zkušený útočník Plekanec. „Také on se lehce zranil. Nechtěli jsme riskovat zhoršení," vysvětlil kouč. Sport.cz, Právo