Další Hamrlík v extralize! Táta Martin na syna Matyáše dohlížel přímo ze střídačky

Střihnul si pět střídání, celkově při své extraligové premiéře pobyl 18letý zlínský obránce Matyáš Hamrlík na ledě necelé čtyři minuty. Syn někdejšího vynikajícího obránce Zlína Martina Hamrlíka je třetím z rodu Hamrlíků, kteří nastoupili v české extralize. Třetím do party je Matyášův strýc a čerstvý člen Síně slávy českého hokej Roman, který za Zlín odehrál v extralize 68 utkání. Zatímco jeho táta hrál s číslem 41 a strýc v Tampě Bay se 44, Matyáš vyjel na led s číslem 91. „Zbylo na mě," smál se obránce.

Táta vás v první třetině poklepal po rameni a poslal na led. Doprovodil to i nějakou radou?

On dneska moc nemluvil, má něco s hlasivkami, takže jen poklepal a ukázal, kdo jde na led. Ale kluci mě povzbuzovali, tak jsem si to užil.

Jaké to bylo nastoupit do extraligy pod dozorem táty?

Jo, je to dobrý, výborný. Jsem rád, že tam nad námi na střídačce je.

Po utkání vám něco řekl?

Ještě při zápase mi na tabuli po střídání a taky o přestávce mezi třetinami ukazoval nějaké chyby. Takový lehce osobní trenér (smích).

Matyáš Hamrlík ze Zlína při utkání v Třinci.

Jaroslav Ožana, ČTK

V létě jste si to vyzkoušel v přípravě? Extraliga naostro je ale asi jiná, že?

To bylo taky dobré. Ale bylo to přece jenom jinačí. Více jsem hrál. Teď to bylo těžší, šlo o víc.

Měl jste od léta za úkol přibrat, povedlo se, zesílil jste?

Možná lehce jo. Jinak jsem na tom tak nějak stejně.

Věděl jste, už když jste jel do Třince, že si i zahrajete, nebo jste počítal, že zůstanete v pozici sedmého náhradního obránce?

Byl jsem sedmý bek místo Kesona (Davida Noska), který má něco s ramenem. Ale věřil jsem, že tam i párkrát půjdu a jsem rád, že to i vyšlo. Byl jsem v pohodě, nebyl jsem vystresovaný. Chtěl jsem si to užít.

Na ledě jste se cítil dobře?

Jo, sem tam jsem měl na ledě nějaké menší krize, ale bylo to dobré. Odehrál jsem si to, žádné velké chyby jsem snad neudělal. Uvidíme, jestli ještě bude šance hrát. Snad jo.

S Třincem jste prohráli 1:2. Jaký to podle vás byl zápas?

Dobrý, bylo to vyrovnané. Mohli jsme i klidně vyhrát, kdybychom dali více gólů. Káša (Libor Kašík) nás taky podržel, chytal výborně.

Je něco, co vám z extraligové premiéry zůstane v hlavě? Na co si po čase vzpomenete?

Na kluky, jak mi pomáhali a říkali, abych byl v klidu.

Váš táta má přezdívku Larry, převzal jste ji?

Jo, jasně. Většina kluků mi tak říká.