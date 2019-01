Útočník Lakatoš se vrací z hostování ve Zlíně do Liberce

Hokejový útočník Dominik Lakatoš se vrací z hostování ve Zlíně do Liberce. Jednadvacetiletý odchovanec Bílých Tygrů přišel na jih Moravy v polovině listopadu a měl setrvat v kádru Beranů do konce sezony. Severočeský klub ale uplatnil dohodu, která mu umožnila stáhnout si Lakatoše do konce ledna zpět.