Liberec srazil Plzeň ve finiši. V okleštěné sestavě nám trochu došlo, přiznal Gulaš

Na ledě extraligového lídra jste dlouho hráli vyrovnanou partii, nakonec však padli vysoko 0:4. Jak utkání hodnotíte?

Byl to velice kvalitní zápas. Jeden z nejrychlejších, který jsme letos odehráli. Měl fakt tempo a bylo to i vidět. Muselo se to líbit, bylo to také vyhecované. Přijeli jsme v hodně okleštěné sestavě, dorazili jsme v pěti becích. A klobouk dolů před kluky, že vydrželi takhle dlouho, navíc proti Liberci, který má velice kvalitní mančaft. Snažili jsme se výsledek držet co nejdéle. Možná jsme měli proměnit nějaké šance, ale to se nám nepodařilo. Bohužel tlak Liberce byl tak enormní, že se nám to nepodařilo udržet.

Co se v poslední třetině stalo, došly síly?

Trochu nám došlo. Zápas měl od začátku do konce vysoké tempo, drželi jsme to víceméně padesát minut. Nepodařilo se nám to udržet a klukům to tam napadalo. My jsme na to už nedokázali zareagovat.

Marek Kvapil z Liberce dává gól plzeňskému brankáři Dominiku Frodlovi.

Radek Petrášek, ČTK

Proč to bylo tak vyhecované?

Klasický zápas Plzně s Libercem. Musí to mít grády. Jen je škoda, že jsme taky nedali nějaké góly, aby to bylo až do konce trochu víc zamotanější. Byl to velice kvalitní zápas, pro nás letos jeden z nejkvalitnějších. Můžeme se z toho hodně poučit, dalo nám to spoustu zkušeností do dalších zápasů.

V čem je Liberec na svém ledě nejvíce nebezpečný?

Snaží se hrát hodně z brejků, což se potvrdilo, dali z toho pár gólů. Mají velice dobře propracovaný přechod z obranného pásma do útočného.

Zaměřovali jste se nějak speciálně na nejproduktivnějšího hráče extraligy Marka Kvapila? Nakonec se trefil dvakrát.

Speciálně na něj ne. Samozřejmě víme, že je to velice kvalitní hráč. Ale Liberec má plno skvělých hráčů v týmu, takže se nejde soustředit jen na jednoho. Určitě jsme si dávali pozor v přesilovkách, protože tam mají sehrané kombinace, o kterých jsme před zápasem věděli. A myslím, že se nám dařilo docela plnit, co jsme si k tomu řekli. Ale bohužel, jak už jsem říkal, trochu nám došlo a takhle kvalitní mančaft toho dokáže využít. Liberec měl trochu navrch v síle a přiklonilo se to k němu.

Jak se těšíte na novou posilu do obrany Michala Moravčíka z Montrealu, který s Plzní podepsal smlouvu do konce sezony 2019/20?

Pro nás je to perfektní posila před play off. Určitě potřeboval, aby se trochu uklidnil, moc příležitostí nedostával. Vrátil se domů, zná nás a my jeho a hrozně se těšíme, až nám pomůže.