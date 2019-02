Třinec nemůžete celý zápas bít. Porazit ho, je ale paráda, radoval se Konrád

Jak je možné za pár dnů podat tak diametrálně odlišný výkon?

V Karlových Varech to byl už čtvrtý zápas na tři pětky za sedm dnů, a to jsme hráli tři venku. Kluci už toho měli plné zuby. K tomu ještě dlouhá, únavná cesta. Ve středu jsme ale dostali volno, včera jsme do toho na tréninku dupli, složili jsme čtyři pětky a pomohlo to. Jsem za to rád, protože porazit tým jako Třinec, to je paráda.

Třinec má ve svých řadách vynikající střelce. Jaké to bylo, čelit jim?

Po nemoci jsem se do toho dostával jen zvolna. Hlavně s Chomutovem to byl pro mě horší duel. Včera na tréninku už jsem se však cítil lépe a dnes to bylo dobré. Puky na mě lítaly, byl jsem v zápase, jen mi trochu byla zima na nohy.

Trestné střílení Martina Růžičky z Třince brankář Olomouce Branislav Konrád vyrazil.

Luděk Peřina, ČTK

Začátek byl z vaší strany netradičně výborný. Poté, co Růžička vyrovnal z trestného střílení, jste však chvíli tahali za kratší konec. Co se stalo?

S Třincem nelze hrát tak, že je budete celý zápas bít. Něco takového nelze čekat. Samozřejmě, gól je nastartoval, přidali druhý, ale nezlomilo nás to a zaslouženě jsme to otočili. Myslím, že třetí třetinu jsme odehráli fantasticky.

Co jste změnili, respektive co přineslo ten obrat?

Jednoznačně góly. Konečně nám tam napadaly.

Jak vám bylo, když ve třetí třetině se třinecký kanonýr Růžička chystal už ke druhému trestnému střílení? Za stavu 5:2 mohl ještě utkání zdramatizovat...

Nájezdy mi v této sezoně moc nejdou. Říkal jsem si, že když to dá jako v prvním případě do bekhendu, jen se tam hodím, aby nemohl střílet mezi nohy a vypíchnu mu to. Naštěstí se mi to podařilo. Jak ale říkám, trestná střílení nejsou nyní mojí silnou stránkou, takže na nich musím zapracovat.

Brankář Olomouce Branislav Konrád se raduje z výhry nad Třincem.

Luděk Peřina, ČTK

V týdnu jste s klubem prodloužil smlouvu o tři roky...

Byl jsem dopředu rozhodnutý, že když přijde nabídka, budu chtít zůstat. Přišla, a nakonec jsme se dohodli. Libí se mi tady, rodině také, jsme tu spokojeni. Malý půjde do školy, malá do školky a domů na Slovensko to není daleko.

Máte ve smlouvě nějakou klauzuli, která by vám umožnila v případě zájmu odejít do zahraničí?

Něco tam je, ale pro tento rok ne. Myslím si však, že v mém věku, letos mi bude dvaatřicet, zahraniční angažmá moc nehrozí. Daří se mi tu, a tak nemám ani důvod odcházet.