Obránce Ščotka podruhé v sezoně srazil svůj bývalý klub

Tisící zápas v extralize a v něm asistence u vítězného gólu. Sváteční zápas prožil kapitán litvínovských hokejistů Michal Trávníček v duelu s posledními Pardubicemi (2:1). Ústřední postavou ale byl obránce Jan Ščotka. Rozhodl o tříbodovém zisku domácích, když se gólově prosadil pošesté v sezoně. A z toho potřetí proti pardubickému klubu, z něhož v létě přišel právě do Litvínova.

Na počátku sezony dal Ščotka za Litvínov dokonce dva góly v Pardubicích při jasné výhře 6:2. Tentokrát to byla dramatičtější partie a Ščotkovo rozuzlení přišlo po obrovské skrumáži před soupeřovou brankou. „Nejprve jsem vystřelil, puk se tam nějak schoval pod gólmanem, najednou se posunul ven a z úhlu jsem to zkusil propálit do skoro odkrytého prostoru," líčil bek, jenž tak připravil svůj bývalý tým o sebemenší bodový zisk.

„Teď jsem v Litvínově a vím, že potřebujeme body pro uhájení desítky v tabulce. Takže každé vítězství má svou hodnotu. Pardubicím nepřeji nic špatného a byl bych raději, kdyby se pohybovaly v klidnějších vodách tabulky. Snad se z toho vykřešou a dopadne to pro ně dobře," říkal Ščotka.

Litvínovský Michal Trávníček hrál proti Pardubicím svůj 1000. zápas v extralize.

Libor Zavoral, ČTK

Navzdory vítězství našel na hře svého týmu nedostatky. „Naše přesilovky jsou žalostné. Vyhrávat na jeden nebo dva góly je těžké a nejde to po celou sezonu. Proti Pardubicím nás podržel brankář Janus, ostatně jako i v předchozích zápasech," podotkl ještě Ščotka.

Skuhrovec: Nesmírně důležité body

„Hrozně důležité tři body," oddechl si litvínovský asistent Radim Skuhrovec. „Věděli jsme, jak je to pro nás po dvoubodové výhře ve Zlíně důležitý zápas. Výsledkově jsme proti Pardubicím záměr splnili," shrnul asistent hlavní poznatek ze souboje s tabulkově horším soupeřem.

Zápas jsme si prohráli sami," hlesl hostující kouč Ladislav Lubina. Mrzely ho neproměněné šance. „Především ve druhé třetině jsme mohli skórovat při samostatných nájezdech. Místo toho přišla v dalším průběhu naše vyloučení po faulech a v oslabení jsme inkasovali. A už jsme nedokázali srovnat stav utkání," rekapituloval trenér další nezdar Dynama.

Zajímavostí bylo, že za Pardubice nastoupil útočník Jan Kloz, který v této sezoně odehrál také tři zápasy za Litvínov při střídavých startech z prvoligových Litoměřic. Ale těsně před uzávěrkou přestupů si jej z litoměřického celku vytáhli Východočeši. Kloze s největší pravděpodobností čeká s Pardubicemi baráž, kterou loni na jaře absolvoval v dresu prvoligového Kladna.