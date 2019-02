Uzdravený gólman chce pomoci Boleslavi do šestky

„Naposledy jsem chytal v extralize za Boleslav loni v březnu ve skupině o umístění, abychom se vyhnuli baráži. Nikomu tu nejslabší čtyřku nepřeji, protože hrajete, abyste nespadli," připomněl Jan Růžička předchozí zkušenost.

Momentálně je na tom Boleslav mnohem lépe. Ze sedmého místa atakuje šestou příčkou, zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off. „Cením si toho, že jsem dostal při návratu do sestavy příležitost zrovna v duelech s celky z první trojice tabulky. Byl to pro mě ostrý start, ale zvládli jsme jako tým oba moje zápasy i další dva," líčí Růžička.

Brankář Mladé Boleslavi Jan Růžička během utkání Tipsport extraligy.

Vít Černý, ČTK

Po operaci kolena, které si poranil v letní přípravě, se už cítí v pořádku. „Psychicky to není problém, fyzicky jsem na tom taky dobře. V lednu jsem nejprve naskočil do herního kolotoče v prvoligové pražské Slavii. Bylo to podobné jako loni, kdy jsem z Boleslavi vypomáhal Slovanu Ústí nad Labem. Jak to bude se mnou dál, záleží na trenérech," uvažuje gólman.

Silná dvojka s Krošeljem

V Boleslavi vytvořil brankářskou dvojici s Krošeljem, jelikož Pavel Kantor byl po Růžičkově opětovném zařazení do áčka uvolněn na hostování do Třince. „S Gašperem Krošeljem, který přišel na začátku sezony, jsme se znali. Byl jsem po uzdravení každý den v šatně. Jsem skromný kluk a vycházím se všemi. Vážím si toho, že se trenéři rozhodli i pro mě. Doufám, že se jim odvděčím kvalitními výkony," avizuje Růžička odhodlání před rozhodující fází sezony.

Nynější reprezentační přestávku se hokejisté Mladé Boleslavi snaží maximálně využít k přípravě na další zápasy. „Věřím, že dobře potrénujeme a přichystáme se na nejbližší utkání s Kometou Brno. To je jediný cíl, který nás teď zajímá," připomíná gólman, že v duelu s obhájcem titulu půjde o přímý souboj o šestku. Boleslav ztrácí totiž na Brno, figurující aktuálně na šestém místě, jen dva body.

Růžička si ze své pozice v brance znovu zvyká na souhru s obranou. „Všichni, kdo jsme zrovna na ledě, komunikujeme. Je to v pohodě a musí to tak fungovat," přesvědčuje gólman o týmovém přístupu.