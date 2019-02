Hvězda světového šampionátu odchází z mistrovské Komety

„Umožníme Lukášovi chytat kvalitní soutěž, ve které může po zbytek letošní sezony nabírat zkušenosti. Máme zájem, aby dostával co nejvíce příležitostí. Určitě je to pro jeho růst lepší, když bude chytat kvalitní zahraniční soutěž," řekl pro klubový web vedoucí sportovního úseku Komety Jaroslav Medlík.

Dostál měl na mistrovství světa hokejistů do 20 let ve Vancouveru a Victorii nejvyšší úspěšnost zákroků 95,65 procenta. Osmnáctiletý gólman Komety Brno, který chytal také v prvoligové Třebíči, byl s průměrem 1,25 obdržené branky na zápas druhý ve statistikách.

Český gólman Lukáš Dostál.

Facebook: Česká hokejová reprezentace

Po úspěšném tažení na světovém šampionátu se postavil také do branky mistrovské Komety. V zápase s Karlovými Vary 11. ledna z 22 střel inkasoval pouze jediný gól a přispěl k výhře 3:1. Poté se postavil do branky ještě jednou. V probíhající sezoně nejvyšší soutěže odchytal 80 minut, připsal si 23 zákroků a dosáhl na procentuální úspěšnost 85,19 procenta.

„Bylo to úžasné. Kluci přede mnou podali fantastický výkon a moc mi pomohli. Navíc jsem si zachytal před nejlepšími fanoušky v republice. A ke všemu bylo vyprodáno," řekl po výhře nad Vary.

Jenže v klubu se změnily podmínky, proto přesun na sever Evropy. „Počítáme ve zbytku sezony s Markem Čiliakem a Karlem Vejmelkou. Pokud by se něco stalo, máme v záloze připraveného Lukáše Klimeše z Přerova a také Pavla Jekela z Třebíče. Co se týče Lukáše Dostála, do Finska odchází na hostování, v Kometě má platnou smlouvu do roku 2021 a po skončení sezony se vrací zpátky k nám do Brna," dodal Medlík.