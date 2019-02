Dokud nezačneme hrát hokej, body sbírat nebudeme, láteřil olomoucký útočník Irgl

Hokejisté Olomouce ve 43. kole extraligy nestačili na čtvrtý Hradec Králové, jemuž podlehli 1:3. V tabulce sice zůstali osmí, ale matný výkon, který předvedli, byl varováním, že by to tak nemuselo zůstat. Zkušený útoční Zbyněk Irgl si to dobře uvědomoval.

Na ledě jste působili hodně malátně a na výsledku se to projevilo...

Když si nedáme dvě nahrávky za sebou, nemůžeme vyhrát. Začátek nám utekl, srovnali jsme na 1:1, ale náš výkon se nezvedl. Co jsme předvedli, s hokejem nemělo nic společného.

Proč tomu tak bylo? V čem vidíte příčinu?

Nepomohli jsme si. V tom je asi celý problém. Jeden hráč jede s pukem a čtyři na něho koukají. To pak neuděláte nic. Jedete do dvou, další vás dojíždí, takže nemáte šanci nic pozitivního vyprodukovat. Dokud si nepomůžeme, nepřihrajeme si puk a nezačneme hrát hokej, nic se nezmění a sbírat body nebudeme.

Nepochybně to souvisí s tím, že přechod do útočného pásma máte hodně kostrbatý...

To je přesně to, co říkám. Budeme-li puk po sobě házet jako dnes, nemůžeme uspět.

Jaký vliv na vaše výkony má rozsáhlá marodka, která váš tým trápí?

Je to složité, zejména pro obránce, kteří hrají dva a půl měsíce ve čtyřech. Na druhé straně, musíme si pomoci, a to tak, že my útočníci budeme hrát hlouběji. Hlavně ale, jak už jsem řekl, musíme hrát hokej, a to se nám tentokrát vůbec nepodařilo.

Je to znepokojivé zjištění před posledními zápasy základní části, v nichž se všechno rozhoduje?

To zase ne. Příští utkání může být úplně jiné. Musíme se však na ně připravit, říct si, jak si pomoci, jak budeme hrát a jít do toho úplně jinak.

Jak vás poznamenal gól, který jste inkasovali sedmnáct sekund před koncem druhé třetiny a uznán byl až po konzultaci s videorozhodčím?

Dost. Zvláště, když jsme puk předtím měli na holi. Asi jsme měli reagovat úplně jinak. Jít do toho mnohem agresivněji.

Třetina se dohrála a teprve poté se rozhodčí začali radit. Čekali jste to?

Samozřejmě. Jeden z nich ukazoval hned, že se na to podívá. Bohužel, uznal gól. Já ale myslím, že nebyl. Z mého pohledu to šlo do břevna a od něj do tyče. Zřejmě to vyhodnotili však tak, že to vyletělo ze síťky nebo od zadní tyčky.

Vás může těšit alespoň to, že jste dal parádní gól z přesilovky.

Možná jo. Mě ale celý ten zápas štve. To, že jsme dali jeden gól, byť krásný, nic neznamená. Na ten se stejně nedá vyhrát. Nepodali jsme prostě výkon, se kterým bychom mohli nastoupit do dalších duelů. Věřím, že v neděli, kdy hrajeme zase, nastoupíme úplně jinak. Dnešek nevrátíme, ale musíme se z něj poučit. Do konce základní části ještě zbývá deset zápasů a jen tam se musíme dívat.