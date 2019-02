Blamáž Sparty vzal její kouč na sebe, střílel ale i do vlastních řad

Jestliže si dělali zálusk na šesté místo zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off, pak po středečním zápase na ledě Pardubic přišlo pro hokejisty Sparty pořádné vystřízlivění. Poslednímu celku extraligové tabulky podlehli po bezkrevném výkonu 1:4 a nyní se musí strachovat, aby vůbec zůstali na příčkách pro předkolo vyřazovací části. Vždyť jedenáctý Zlín ztrácí na Pražany už jen čtyři body...

„Porážku beru jednoznačně na sebe. Po zápase jsme si to s hráči vyříkali v šatně, chtěli jsme, aby pochopili, že musí hrát lépe," citují oficiální stránky Sparty jejího trenéra Uweho Kruppa.

„Pardubice hrály od začátku velmi dobře a zaslouženě vyhrály," musel uznat německý kouč po třetí porážce jeho mužstva v řadě.

Zklamaní hráči Sparty po porážce v Pardubicích.

Josef Vostárek, ČTK

V situaci, ve které se Sparta nachází, by se dalo čekat, že její hráči přistoupí k zápasu s maximálním nasazením. Jenže už od prvních minut to vypadalo, jako by tři body mnohem víc chtělo Dynamo.

„Myslím si, že ne všichni hráči si uvědomují situaci, v jaké se nacházíme," říkal Krupp sice klidným hlasem, ale bylo vidět, jak je z přístupu některých svých svěřenců rozladěný.

„Pokud budeme hrát na 85 nebo 90 procent, budeme jen průměrný tým, a jak jsme viděli, nemůžeme tak vyhrávat," dodal.

Trenéři Sparty Jaroslav Nedvěd (vlevo) a Uwe Krupp.

Josef Vostárek, ČTK

„Vůbec to nebylo to, co jsme chtěli hrát," přiznával útočník Richard Jarůšek, autor jediné sparťanské trefy. A jediný střelec Pražanů v posledních dvou zápasech, neboť při pondělní porážce 3:4 od Plzně právě on zaznamenal hattrick.

I on si nyní uvědomuje, že přímý postup do čtvrtfinále už je nejspíš passé. „Je to nepříjemné. Řekli jsme si, že budeme hrát o šestku, ale teď to vypadá, že bychom se spíše měli bát týmů zespoda," uznal Jarůšek.