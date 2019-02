Snad nám nebude ztracený bodík chybět, obává se útočník Komety Orsava

„Bohužel jsme obrovský tlak v první třetině nezužitkovali ve výraznější náskok. Snad nám ztracený bodík nebude v boji o šesté místo a přímý postup do čtvrtfinále chybět," obává se autor vedoucího gólu Komety Jakub Orsava.

Po přesunu Plekance do prvoligového Kladna nastoupil v útočné formaci s týmovým lídrem Eratem a centrem Hruškou. „Myslím, že jsme si docela vyhověli. Jen těch šancí jsme měli proměnit víc," uvědomuje si.

Brankář Brna Marek Čiliak.

Radek Petrášek, ČTK

Také brankář Marek Čiliak, který po návratu ze Slovanu Bratislava absolvoval obnovenou premiéru před brněnskými fandy, lituje, že Kometa nezvítězila už v základní hrací době. „Je to veliká škoda. Přitom v úvodní třetině jsme do Pardubic doslova bušili. Chtělo to odskočit aspoň na dva góly. Klobouk dolů, co všechno Kacetl pochytal," pochválil soka v brance soupeře.

Se svým výkonem byl Čiliak spokojený. „Byl jsem ze začátku malinko zdravě nervózní. Musel jsem být neustále stoprocentně koncentrovaný, protože hlavně zkraje utkání na mě moc střel nešlo," tvrdí.

V Brně, jemuž chce pomoct ke třetímu titulu v řadě, se už znovu zabydlel. „Za tři čtvrtě roku, co jsem byl na Slovensku, se toho tady příliš nezměnilo. Všude na stadionu vidím známé tváře," směje se Čiliak.

Jeho pardubický kolega Ondřej Kacetl pochválil parťáky v poli. „Moc mi pomáhali. Poslední dobou jsme se v defenzivě hodně zlepšili," cení si.

Zleva Jakub Orsava z Brna a hráči Pardubic Jan Zdráhal a brankář Ondřej Kacetl.

Václav Šálek, ČTK

Libuje si, že jeho mužstvo přečkalo bez větší úhony úvodní nápor domácích. „Zhruba od poloviny zápasu jsme hru vyrovnali a ke konci jsme byli dokonce lepší. Zdálo se mi, že Kometa v závěru fyzicky odešla. Škoda že jsme toho nevyužili. Mohli jsme získat víc než jen jeden bod," domnívá se Kacetl.

Také kouč Dynama Ladislav Lubina si myslí, že jeho celek měl v posledních minutách řádné hrací doby blízko ke třem bodům. „První dvacetiminutovka byla z naší strany tragická, ale pak jsme se zvedli a zbytek střetnutí jsme odehráli velmi slušně. Dokonce jsme sahali po vítězství. V prodloužení jsme bohužel naši šanci neproměnili a poté jsme inkasovali," mrzí Lubinu, že jeho hráči pustili brněnského kanonýra Muellera do rozhodujícího sóla.