Po třetím gólu už jsme Třinec nepustili do zápasu, liboval si gólman Hradce Pavelka

Přesně v polovině cestovatelsky velmi náročného tripu po extraligové mapě jsou hokejisté Hradce Králové ve velmi dobré náladě. Po Olomouc (3:1) zvítězili i v Třinci 5:1 a do Karlových Varů, kde hrají v neděli, se jim tak pojede velmi dobře. Cestu po kluzištích soupeřů zakončí v úterý v Brně. „Musím kluky pochválit, pomohli mi, hráli obětavě, zblokovali spoustu střel. Je to zasloužené vítězství,“ řekl gólman Jaroslav Pavelka, který jak v Olomouci, tak v Třinci inkasoval jediný gól.

Potřetí v řadě jste vyhráli venku. Přitom v sezoně jste byli nebezpečnější více doma, čím to?

Je to zasloužené vítězství. Porazit Třinec je vždy příjemné a jsem rád, že jsme to takhle zvládli.

Třinec ale moc nezlobil, nemyslíte?

Nějaké šance měli, ale beci, když to zblokujou, tak je to paráda. Třeba když dostal puk mezi kruhy Roth a náš obránce mu to ještě vypíchnul. To byla super práce dozadu. Jsme rádi, byl to boj o třetí místo, tabulka je pořád vyrovnaná. Máme teď čtyři zápasy venku, teď už tedy jen dva a jsem rád, že jsme oba vyhráli. Potvrdili jsme tu Olomouc, zítra potrénujeme a večer se vydáme do Varů.

Hradečtí se radují z druhého gólu proti Třinci.

Jaroslav Ožana, ČTK

Nečekal jste na třineckém ledě více práce?

Bývá to tady nepříjemné a mám radši zápasy, kde na mě jde více střel. Když jsme přidali gól na tři jedna, tak jsme už Třinec zpátky do zápasu nepustili. Dělali zbytečné fauly, my jsme hráli přesilovky a zkušeně to odehráli.

Ani v přesilovkách vás moc neohrozili, měli jste je načtené?

Víme, jak hrají přesilovku, ale moc jich neměli. Růžička ani Hrňa na druhé straně puk do střelecké pozice nedostali, protože jsme si to dobře pohlídali.

Po osmi gólech v Boleslavi jste teď venku dostali třikrát po jednom. Co se změnilo?

Vůbec nic. Mockrát za sezonu se nám nestalo, že bychom dostali více gólů, jednou to asi přijít muselo a je dobře, že jsme si to už vybrali. V reprepauze jsme si teď odpočinuli, nabrali sílu a teď jsme zvládli dva zápasy venku, což je super.

Jste třetí, naháníte i Plzeň, budete útočit i na první Liberec?

Jasně, cíl je samozřejmě co nejvyšší, a udělat si co nejlepší pozici do play off. To je základ, abychom začínali doma. To je nejdůležitější.