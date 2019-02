Zlín porazil Vítkovice a vyhrál počtvrté za sebou

Beranům vyšel vstup do utkání skvěle, když už po 19 vteřinách šli do vedení. Ondráček nestřílel od modré čáry nikterak ostře, díky zaváhání gólmana Dolejše ale puk skončil v síti. Ondráčkovu radost však rázem vystřídalo zranění ramena, vinou kterého hned po druhém střídání v utkání odcestoval do nemocnice.

Vítkovice dokázaly na rychlou branku soupeře rychle zareagovat, když už ve čtvrté minutě slavil vyrovnání Roman. Útočný hokej pokračoval nadále, ale i když byli o něco aktivnější domácí, do vedení šli hráči Ridery. Při vyloučení Valenty nejdříve sice Roman trefil jen horní tyčku, ale Olesz už byl se střelou z otočky úspěšnější.

V tu chvíli zbývalo do přestávky něco přes dvě minuty, v těch však Zlín ještě dokázal vyrovnat po úspěšné dorážce Šlahaře.

Do prostředního dějství vstupovali hosté v početní výhodě, znát to ale nebylo. Celkově druhá třetina ztratila ze svého úvodního ofenzivního stylu. Když už nějaká možnost přišla, chybělo jí lepší řešení. Domácí šli přesto ve 36. minutě do vedení: Fryšara sice nebyl za brankou v komfortní pozici, i tak ale dokázal za Dolejšovým betonem procpat puk do brankoviště, odkud jej do sítě dopravil Fořt.

Na začátku třetí dvacetiminutovky hráli Ostravané dvakrát přesilovku, ani jedna se jim však nepovedla. Spíše naopak, v obou měl možnost Fořt, podruhé dokonce uháněl sám na branku, ideálně zakončit se mu ale taktéž nepodařilo.

Štěstí se ale k Fořtovi přece jen nakonec přiklonilo. Při ponechané výhodě hráli Zlínští v šesti a také toho využili. Právě Fořt z hranice brankoviště druhým gólem v utkání zvýšil na 4:2. Hosté už zareagovat nedokázali, naopak na konečných 5:2 upravil v samém závěru při početní výhodě Fryšara.