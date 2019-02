Zlín přetlačil Vítkovice. Boj o desítku bude napínavý, předpokládá dvougólový střelec Fořt

„Boj o elitní desítku bude zřejmě ještě hodně napínavý," předpokládá zlínský útočník Tomáš Fořt, který třetím a čtvrtým gólem do vítkovické sítě zajistil Beranům vítězství. „O postupu do předkola play off rozhodne to, které týmy budou mít větší touhu po úspěchu. A velkou roli bude hrát i štěstíčko," myslí si.

Zlíňané přečkali na začátku poslední třetiny za stavu 3:2 bez úhony tři oslabení. „To nás nakoplo. A pak se mi podařilo dotlačit puk do sítě a vedli jsme o dvě branky. To se ukázalo pro vývoj střetnutí jako klíčové," domnívá se Fořt.

Okál zapadl

Mrzí ho, že z jeho útočné formace musel brzy odstoupit zraněný Ondráček, který hned v první minutě otevřel skóre. „Na našem výkonu se to však naštěstí nijak výrazně neprojevilo. Přešel k nám místo něj Zdeněk Okál a podle mého názoru ho nahradil. Vždyť všichni víme, co máme hrát," říká Fořt.

Vítkovický forvard Ondřej Roman, jenž srovnával na 1:1, s ním souhlasí, že tři nevyužité přesilovky jeho celku v krátkém sledu vývoj střetnutí výrazně ovlivnily. „To, že se nám je nepodařilo zužitkovat, zřejmě rozhodlo. A mrzí mě neproměněné šance ve druhé třetině. Skoro nic nám tam bohužel nepadlo, do příště na tom musíme zapracovat," plánuje.

Po čtyřech porážkách v řadě nyní čekají Ostravany tři extraligová utkání na domácím ledě. Sérii zahájí úterním duelem s Chomutovem. „Vyhodnotíme si, co jsme dělali špatně. Před našimi fandy musíme zabrat. Hrozně neradi bychom přišli o šestou příčku, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále," svěřil se Roman.