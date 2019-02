Olomouc zuří: Hrubé ovlivnění výsledku, fatální pochybení rozhodčích

Byl to zápas, ve kterém šlo o hodně. Vždyť oba týmy bojují v tabulce extraligy o desítku, která zaručuje postup do předkola play off. Hokejisté Olomouce v neděli proti Litvínovu dlouho tahali za delší konec, ještě minutu před koncem základní hrací doby vedli, nakonec ale padli 4:5 v prodloužení. A Hanáci se cítí poškozeni. Mají pocit, že o vítězství je chybnými verdikty připravili rozhodčí.