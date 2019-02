Rozhodčí zásadním způsobem pochybili! Vítězný gól Sparty neměl platit

První ze dvou sporných momentů, kvůli kterým si Bruslařský klub následně stěžoval na výkon arbitrů a videorozhodčího, nastal ve 48. minutě. Po střele útočníka Mladé Boleslavi Martina Látala směřoval puk za záda sparťanského gólmana Machovského, když ho na čáře (možná za ní) odpálil hokejkou pryč zadák Pražanů Jan Košťálek.

Hlavní sudí Šír s Horákem nejprve rozpažili, hned ale signalizovali, že celou situaci půjdou přezkoumat k videu. Byť se podle vrchního záběru kamery jevilo, že kotouč brankovou čáru překročil celým svým objemem, gól uznán nebyl. A to proto, že technika není umístěna přímo nad horní tyčkou, takže dochází k optickému klamu.

Zleva Andrej Kudrna ze Sparty a Michal Vondrka z Mladé Boleslavi.

Ondřej Deml, ČTK

„V okamžiku, kdy se puk jeví nejvíce za brankovou čárou, je přitisknut k holi hráče Sparty a je částečně v šikmé poloze. Při záběru z kamery, která je předsunuta před brankovou čáru zhruba o 2 metry, však dochází k výraznému zkreslení a optickému klamu, kdy se puk může zdát být zcela za brankovou čárou, ačkoliv skutečnost může být jiná," vysvětluje v prohlášení komise rozhodčích, proč trefa nemohla být uznána.

„Ze všech ostatních záběrů není nikde prokazatelné, že se puk celým svým objemem za brankovou čárou skutečně nacházel, a proto videorozhodčí nemohl rozhodnutí hlavního rozhodčího vyvrátit...," píše se také v oficiálním vyjádření komise rozhodčích.

„Podle nás to gól jasně byl. Viděno optikou komise rozhodčích, pokud by v pátek na ledě rozhodčí Šír branku uznal, zřejmě by platila i po přezkumu videorozhodčím...," poukazuje generální manažer hokejové Boleslavi Jan Plachý na fakt, že videorozhodčí by původní verdikt sudích právě kvůli optickému klamu předsunuté vrchní kamery jen těžko změnili.

Při druhé stížnosti ze 60. minuty však dostala Mladá Boleslav od komise rozhodčích za pravdu. Smejkalův gól neměl pro postavení Berana v brankovišti platit.

Útočník Sparty Jiří Smejkal se raduje z vítězného gólu v Mladé Boleslavi. Platit ale neměl...

Ondřej Deml, ČTK

„Situace je velmi nepřehledná z mnoha důvodů. Beran je po celou dobu v souboji s bránícím Pláňkem, který ho částečně tlačí i směrem do brankoviště, také kontakt s bruslí brankáře je minimální a velmi těžko z postavení hlavního rozhodčího postřehnutelný," zjistil šéf rozhodčích Šindler z videozáznamu.

„Je třeba konstatovat to, co je však pouze s pomocí využití videozáznamu zjistitelné, a to, že gól Sparty neměl být uznán," dospěla k závěru komise rozhodčích.

Boleslav se rozhodla Šíra vetovat

„To nám ale ztracený bod či body nevrátí. Takže jsme byli poškozeni v souboji s přímým konkurentem o postup do předkola play off, navíc v poslední minutě utkání. Jsme tím velice znepokojeni, navíc z dostupných záznamů je jasně zřetelné, že rozhodčí situaci v brankovišti sledoval celou dobu, dávno před tím, než vůbec hráč Sparty střílel od modré. Způsobem posouzení obou uvedených situací v tomto zápase jsme v klubu hodně rozladěni," dodal Tůma.

Rozhodčího Robina Šíra se po pátečním utkání rozhodla Mladá Boleslav vetovat, takže její utkání už do koce sezony řídit nebude.