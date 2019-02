Stydím se, co jsme předvedli, řekl litvínovský kouč po prohře s Třincem

Přitom Třinec předtím třikrát vůbec nebodoval a prohrál čtyři z předešlých pěti duelů. Naopak Litvínov šel do utkání se dvěma vítězstvími za sebou a z předchozích pěti kol prohrál pouze jednou.Tentokrát se všechny ukazatele obrátily na stranu Ocelářů.

„Samozřejmě jsme chtěli ukončit sérii nezdarů, když jsme poztráceli spoustou bodů na domácím ledě. V Litvínově nám vyšel začátek, brzy jsme vedli o tři góly," poukázal útočník Petr Vrána na průběh zápasu. Dvěma asistencemi připravil ideální pozice pro Martina Růžičku, který se gólově prosadil proti nedůrazné a chybující litvínovské obraně. Nejprve překonal gólmana Jaroslava Januse a poté i Michaela Petráska, který šel do branky za stavu 0:4 z pohledu Litvínova. Vrána se po příchodu z pražské Sparty do Třince v novém působišti rozehrává. Svědčí mu kombinační hokej. „Se spoluhráči si vyhovíme, snad to půjde ještě nahoru," prohodil Vrána.

Třinecký trenér Václav Varaďa přijal potřebný bodový zisk s úlevou. „Kluci zaslouží absolutorium za přístup k zápasu. Samozřejmě všechno ovlivnila první třetina. I poté jsme měli řadu dobrých šancí, které neskončily gólovým vyjádřením. Celkově je hladké vítězství vzpruhou směrem do dalších kol," mínil kouč.

Nesmírně zklamaný byl litvínovský trenér Milan Razým. „Je pro mě nepochopitelné, že dva dny po výhře v Olomouci přišel takový propadák. Na hřišti byl jen jeden tým, tedy Třinec. Dělali jsme všechno obráceně. Obvykle nemám ve zvyku, abych tvrdě kritizoval hráče, proto nebudu zápas podrobně vůbec hodnotit," klopil zrak kouč. „Nezbývá mi, než se omluvit našim fanouškům. Nedá se hovořit o nějakém výkonu, a stydím se za to, co hráči předvedli," dával Razým najevo roztrpčení a hluboké rozčarování.