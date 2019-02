Dali jsme čtyři góly a najednou jsme byli hokejisti, všiml si třígólový Szturc

Hokejisté Vítkovic dali na mizérii z kluzišť soupeřů, kde prohráli čtyřikrát za sebou, zapomenout nejlépe, jak to šlo. Na domácím ledě rozdrtili Chomutov 9:1 a připsali si desáté domácí vítězství v řadě. „Po těch čtyřech utkáních venku jsme prostě potřebovali nutně bodovat. Pro nás jsou to v této části sezóny strašně důležité body,“ řekl autor hattricku Roman Szturc, který v 550. utkání v extralize dosáhl na svůj druhý třígólový zápas. Poprvé ale ze hry. „Je to prostě druhý hattrick, je jedno, že ten první jsem zkompletoval z nájezdu,“ usmíval se Szutrc. První dva góly vměstnal do 50 vteřin úvodní třetiny, třetí přidal ve 38. minutě, kdy v oslabení zvyšoval na 7:0.

První dva góly od sebe dělilo padesát vteřin. Vybavíte si lepší start do utkání?

Ono to tak nějak vyplynulo. Před prvním gólem se sešlo vyhrané buly, dobrá Vyplyho (Jana Výtiska) střela, která mi trefila hokejku. Pravidlo je, že po gólu se střídá, ale trenér nás tam nechal a dostal jsem puk do situace jeden na jednoho. Chtěl jsem pálit, ale odrazilo se mi to znovu na hůl, tak jsem do toho plácl. Ani jsem nevěděl, kde je gólman, že už byl na druhé straně. Potřebujete mít štěstí.

V oslabení jste pak nájezd proměnil velmi sebevědomě. Víc jste si za toho stavu a po dvou gólech věřil?

Padlo to tam, gól jako gól, mě těšily všechny tři. Určitě jsem na ten hattrick myslel. Už od prvního střídání mi to kluci připomínali, potěšilo to.

Na začátku třetí části jste měl šanci na čtvrtý gól, ale před brankou jste hledal Poletína. Nebylo místo pro střelu?

To je přesně ono, no. Měl bych střílet, ta přihrávka byla to blbost, protože ten bek tam byl sám před brankou a čekal na to. Nemělo to šanci na úspěch. Ale já jsem prostě takový. Máme tři góly a vidím kamaráda spoluhráče, tak chci, ať dá taky gól. Vyřešil jsem to blbě.

K nájezdu po faulu na Radoslava Tybora vás spoluhráči nevybízeli?

To, co přicházeli na střídačku mě vybízeli. Ale trenér to neurčoval a ani by se to nehodilo, abych za toho stavu, který byl šel místo hráče, který si ten nájezd vybojoval. Ani bych nešel.

Po vašem třetím gólu na led přilétly tři nebo čtyři čepice. Všiml jste si?

Jo, jo. Pan Janda (časoměřič) mi je přinesl. Potěšilo mě to. Donesl mi i puk, ale abych pravdu řekl, nemám doma ani puk, kterým jsem dal první nebo stý gól. Mám ho teď na svém místě v kabině, ale žádné místo doma pro něj hledat nebudu. Já na to nějak nejsem.

Víte, kolikátý je to váš hattrick?

Druhý. Zdenda (Janiurek - manažer pro komunikaci) mi hlásil, že jde o první hattrick ze hry, ale pro mě je druhý. Je jedno, jestli ten první byl z rozhodujícího nájezdu. (Vítkovice v sezoně 2011/2012 porazily doma 3:2 v nájezdech Spartu - pozn. aut.)

Po čtyřech porážkách venku to byla velká změna, čím to?

Dali jsme rychlé góly a bylo to vidět na celém týmu, že si věří. Všichni jsme najednou byli za stavu 4:0 hokejisti. Teď to hlavně musíme potvrdit v těžkých zápasech, které jsou před námi. Hrajeme v pátek doma derby s Třincem, což bude těžký zápas, ve kterém musíme ukázat co v nás je. Ne za stavu 4:0, kdy Chomutov hraje o bytí a nebytí. Nám se hrálo dobře, pro ně to bylo hrozně těžké. Pak se nám tam i odrážely puky, ale šli jsme pro to, stříleli jsme. U téhle hry musíme zůstat.

Proč to nešlo na kluzištích soupeřů?

V Plzni jsme měli bodovat, tam jsme hráli dobře a zasloužili jsme si to. Bohužel nám to na konci blbě uteklo. Ve Zlíně to nebyl vůbec dobrý výkon, tak se nehraje o šestku. Každý si to uvědomil a dneska to bylo vidět.

Utkání viděly necelé čtyři tisíce diváků. Mrzí vás to?

On to asi nebyl tak atraktivní soupeř. Spíše to mrzí z toho důvodu, že jsme hráli čtyři zápasy venku. Po tak dlouhé době mohlo přijít více lidí. Ale to je klasika, lidé se šetří na derby, které bude věřím vyprodané. Nic s tím neuděláme. Ti, co byli, fandili super, bylo je slyšet. Jsem rád za každého, kdo přišel.

Připsali jste si desátou výhru doma v řadě...

...nějaké série ani nepřipomínejte, nikdo v kabině to myslím ani neví. Pro nás jsou to v této části sezóny strašně důležité body. Nevím, jak hrál dnes Třinec (vyhrál v Litvínově 5:0) a ani to sledovat nebudu. Ale vím, že nás teď čeká derby, a to bude úplně jiné utkání. Musíme se nachystat, jak nejlépe umíme.

Jakou taxu si jako pokladník za hattrick vypíšete?

Jak to víte, že jsem pokladník? Jo máte pravdu... Správný účetní si to pohlídá (smích). Ale ne, rád dám do kasy. Tohle se nedělá, abych s tím, nějak úřadoval.