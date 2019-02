Benjamínek zastoupil mazáka. Tenhle tým není jen o Kvapilovi, chválil liberecký Hudáček dvoubodového Zachara

„Snažím se vždy hrát na sto procent a když mi to tam občas padne, je to bonus," poznamenal skromně rychlík Zachar, který tentokrát válel ve čtvrté formaci s Tylerem Redenbachem a Jaroslavem Vlachem.

Vary se dostaly v páté minutě do vedení, ale právě Zachar brzy po parádní akci vyrovnal. „Karlovarští šli střídat, rozjel jsem se po křídle, udělal kličku na střed a díky bohu jsem to trefil," popsal kapitán české reprezentace do dvaceti let na předminulém světovém šampionátu svou pátou trefu v sezoně.

Jaroslav Vlach (vpravo) z Liberce a Vladimír Eminger s Jan Bednářem (vlevo) z Karlových Varů.

Radek Petrášek, ČTK

Překonal jí teprve šestnáctiletého gólmana Energie Jana Bednáře. „Chytal výborně, určitě je to budoucnost českého hokeje, klobouk dolů před ním," pochválil Zachar soupeře ještě v dorosteneckém věku.

Zachar pak ještě do konce první části nahrál na vítěznou trefu Lukáši Krenželokovi. „Nebylo to úplně nejlepší, ale důležité je, že jsme našli cestu k vítězství, a to se taky počítá. Po inkasovaném gólu jsme se probrali, něco jsme si řekli a začali do toho šlapat," podotkl Zachar.

Lídr extraligy tak znovu ukázal svou sílu spočívající ve vyrovnanosti jednotlivých lajn. Nejlepší hráč sice chyběl, ale vyskočil Zachar ve čtvrté formaci.

„Máme nabité čtyři lajny. Tenhle tým není jen o Marku Kvapilovi, což dokazujeme celou sezonu, každý zápas vyskočí někdo jiný. Jasně, on má velkou minutáž, takže je od toho, aby zápasy rozhodoval, a jsem rád, že se mu to daří. Ale když hrajeme bez něj, musíme hrát více týmověji a více se pak očekává od jiných hráčů, aby to táhli. Dneska to vyšlo Zachymu," pochválil spoluhráče centr první lajny Libor Hudáček, jenž vstřelil na konci druhé třetiny třetí gól. „Odskočili jsme na rozdíl dvou gólů, po psychické stránce to pak pro nás bylo lepší," řekl Hudáček.

A i když má Liberec vyrovnaný kádr, ta otázka je na místě: Jak dlouho ještě bude Marek Kvapil coby nejproduktivnější součástka družstva chybět? Kromě úterního duelu vynechal i nedělní derby s Mladou Boleslaví.

„Kvapil chce být stoprocentně připravený na výkon, proto ještě tento zápas vynechal. S největší pravděpodobností bude už v pátek hrát," prozradil kouč bílých šelem Filip Pešán. V pátek Tygři hrají na ledě Olomouce.