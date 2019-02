Krupp: Mnoho lidí to nechce slyšet, ale i čtvrtfinále by bylo pro Spartu obrovský úspěch

Má se svým týmem před sebou posledních šest zápasů základní části a německý trenér hokejistů Sparty Uwe Krupp stále pokukuje po přímém postupu do čtvrtfinále play off, byť na šestou Kometu ztrácí z osmého místa šest bodů. Reálnější se ale zdá, že Pražané budou muset svést tvrdý boj, aby zůstali alespoň na pozicích zaručující předkolo, vždyť na jedenáctý Litvínov mají jen tříbodový polštář.

„Šesté místo je stále možné, alespoň matematicky určitě. Takže dokud možnost existuje, měli bychom o to usilovat. Když stejnou otázku položíte zbylým čtyřem mužstvům bojujícím o posun do šestky (Mladá Boleslav, Olomouc, Zlín, Litvínov), dostanete stejnou odpověď. Pokud ne, pak je něco špatně," prohlásil Krupp na čtvrtečním setkání s novináři.

Nároky fanoušků na výkony a výsledky Sparty byly vždycky obrovské, proto její příznivci ze současného postavení klubu v tabulce pochopitelně nejsou nadšeni. „Pokud nějakým způsobem skončíme po základní části šestí, bude to obrovský úspěch. Stejně jako pokud bychom se do čtvrtfinále dostali přes předkolo," soudí třiapadesátiletý trenér.

Trenér hokejové Sparty Uwe Krupp.

„Mnoho lidí taková slova nechce slyšet, protože mají jiné představy. Ale dostat se do čtvrtfinále a hrát v něm proti jednomu z top týmů ligy, by bylo opravdu skvělé. A to musí být náš cíl," apeluje Krupp na své svěřence.

Po blamáži na ledě posledních Pardubic, kde Sparta prohrála 1:4, sice přišly dvě venkovní výhry v Mladé Boleslavi a Chomutově, v úterý ale Pražané doma po bezkrevném výkonu padli s Olomoucí. Fanoušci Sparty následně vyhlásili bojkot na příští domácí utkání ve středu s Třincem.

Konkrétní podobu protestu teprve oznámí, Krupp ale na pondělí svolal schůzku s jádrem fanklubu, které se zúčastní i sportovní manažer klubu Michal Broš a kapitán Jan Piskáček. „Fanouškům rozumím. Jako fanda bych taky přeci chtěl, aby se mému oblíbenému týmu dařilo. Což nám v domácích zápasech nejde. Lidi platí velké peníze za lístky a chápu, že jsou zklamaní. Na protest mají právo. Vím, že některé zápasy se nám opravdu nepovedly. Hlavně ten v Pardubicích, kdy já sám byl nas*aný víc než většina fanoušků," uznává Krupp.

Trenéři Sparty Jaroslav Nedvěd (vlevo) a Uwe Krupp.

Zároveň má ale pochopení i pro své hráče. Až na výbuch v Pardubicích podle něj makají. „Přijďte se podívat do šatny po prohraném zápase na obličeje hráčů. Nikdo z nich nejde po prohře s Olomoucí na diskotéku, kde by pařil do tří do rána a bavil se. Ti kluci se ztotožňují s klubem a současná situace je pro ně i osobní a vážnou věcí. Jsou hrdí, že můžou hrát za Spartu a jsou zklamaní, když prohrajeme. Naopak jsou opravdu šťastní a radostí bez sebe, když vyhrajeme," vzkazuje Krupp sparťanským příznivcům.

Nápad pondělního setkání s fanoušky vzešel z jeho hlavy. Když vedl německý nároďák, Kolín nad Rýnem i Eisbären Berlín, mítinky s fandy svolával pravidelně. Ve Spartě naopak až dosud proběhl jen jednou, na začátku sezony.

Zprava Kevin Klima ze Sparty a Martin Vyrůbalík z Olomouce.

„Takové mítinky jsou důležité. Je dobré, aby lidi na vlastní uši uslyšeli i hlas a názor z kabiny. Vidí nás hrát, ale potřebují slyšet od hráčů i trenéra, že nesedíme jenom na židli s rukama na prsou a že si nemyslíme, že je v pořádku prohrávat zápasy," soudí bývalý vynikající obránce, jenž strávil v NHL 17 sezon a v roce 1996 získal s Coloradem Stanley Cup.

„Není vždycky všechno tak jednoduché, jak by si lidi mohli myslet. Ať už se píše cokoliv, my opravdu makáme, jsme mužstvo bojovníků. Potřebujeme ale konzistentní výkonnost," zakončuje Krupp.