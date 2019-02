Ikona Sparty s mužstvem zatím jen trénuje. Dočkají se jí fanoušci i v zápasech?

Byla to vcelku šokující zpráva, když hokejová Sparta na konci ledna v poslední den přestupního termínu oznámila, že na střídavé starty z druholigového Vrchlabí získala svou ikonu Jaroslava Hlinku, který s pražským celkem vyhrál čtyři mistrovské tituly. Dvaačtyřicetiletý útočník se měl podle domluvy se Spartou připravovat v trénincích a předávat zkušenosti mladším hráčům. Klub ale nevyloučil, že by držitel rekordu v počtu odehraných zápasů za Spartu (838) mohl časem naskočit i do zápasů. Jak to s Hlinkou vypadá nyní po třech týdnech?

„V trénincích ukazuje dovednosti, které moc hráčů nemá. Ptal jsem se ho, jak se cítí, a říkal: ´Trenére, už se to blíží´. Pokud ho budeme potřebovat, bude připravený naskočit. Trénuje opravdu tvrdě," prohlásil ve čtvrtek německý trenér Sparty Uwe Krupp.

Na Hlinkův zápasový comeback v dresu s eskem na prsou, které naposledy oblékl loni v březnu při neúspěšném předkole play off, to ale nevypadá. Hlavně kvůli tomu, že pro Spartu je každý z posledních šesti zápasů mimořádně důležitý, aby postoupila alespoň do předkola.

Jaroslav Hlinka v dresu Sparty. Obleče jej i v této sezoně?

„Kdybychom byli v tabulce v klidu okolo čtvrtého místa, pravděpodobně by už byl v sestavě. Teď se má věc tak, že by musela nastat speciální situace, aby šel do zápasu. Museli bychom si být jistí, že ho opravdu potřebujeme. Hlinka je pro nás takovou druhou volbou, ale kdybychom třeba přišli o některého z centrů...," naznačuje Krupp situaci, která by znamenala Hlinkův start.

„Když se nám do lednové uzávěrky přestupů nepodařilo udělat žádnou výměnu, on byl pro nás takovou pojistkou, kterou můžeme snadno získat, aniž by se naše loď najednou začala houpat," uzavírá německý kouč.