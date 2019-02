Trápící se Sparta padla v důležité bitvě ve Zlíně. Třinci se povedl parádní obrat, slaví Kometa i Plzeň

Málo vídaný obrat se povedl hokejistům Třince, kteří zvítězili na ledě Vítkovic 4:3 přesto, že ještě v 37. minutě prohrávali 0:3. Domácí šli do vedení v osmé minutě po brance Romana z přesilovky, v druhé části přidali další dva zásahy Dej a Olesz a vypadalo to, že je rozhodnuto.

Naději dala hostům branka Novotného dvě minuty před koncem prostřední části. Velký obrat však přišel ve třetí třetině. Na jednobrankový rozdíl snížil z přesilovky Hrňa, o vyrovnání se postaral v šestačtyřicáté minutě Vrána. Definitivně šokoval domácí hokejisty i fanoušky Kovařčík, který šest minut před koncem rozhodl zápas ve prospěch Ocelářů.

Vítkovický Ondřej Roman (vpravo) před brankářem Třince Šimonem Hrubcem.

Jaroslav Ožana, ČTK



Zlín slaví výhru v boji o desítku

Důležitá bitva o účast v předkole play off se odehrála mezi hokejisty Zlína a pražskou Spartou. Domácí začali utkání lépe, když šli do vedení v jedenácté minutě díky Valentově brance. Hosté bleskově odpověděli o 69 sekund později zásluhou Piskáčka. Zlínští však šli přeci jen do šaten s náskokem, který jim zajistil přesnou střelou Fořt.

O výsledku rozhodla prostřední část, když Machovského postupně překonali Kulda a Šlahař. Pražané už síly na obrat nenašli, v tabulce jim patří deváté místo, před svým dnešním přemožitelem však vedou jen o skóre.

Zleva Jan Košťálek ze Sparty a David Nosek ze Zlína.

Dalibor Glück, ČTK



Skvělý Čiliak vychytal Vary

Marně hokejisté Karlových Varů zkoušeli překonat výborného Marka Čiliaka v brance Komety Brno, nepovedlo se jim to ani jednou a i díky tomu Západočeši podlehli úřadujícímu mistrovi 0:3.

Hosty poslal do vedení v první třetině Martin Zaťovič, v prostřední části hry zvýšili Petr Holík a Michal Gulaši už na tříbrankový rozdíl. Kometa si výhrou upevnila postavení v první šestce.

Brankář Brna Marek Čiliak.

Radek Petrášek, ČTK



Boleslav v boji o šestku padla s Plzní

Důležitý zápas v boji o šanci na umístění v první šestce odehráli hokejisté Mladé Boleslavi s Plzní. A Středočeši začali dobře. V osmé minutě je poslal do vedení Radim Zohorna, hosté však stihli osmnáct sekund před koncem první třetiny díky brance Kodýtka z přesilové hry vyrovnat.

O výsledku rozhodla prostřední část, kdy se trefili Indrák s Gulašem a Západočeši šli do vedení 3:1. Definitivní jistotu přidal v závěrečné části Pour a Plzeň se dostala na druhé místo v tabulce za vedoucí Liberec.

Hokejisty Plzně slaví další výhru

Slavomír Kubeš, ČTK



Bitvu posledních ovládl Chomutov

Zápas dvou nejhorších týmů probíhajícího ročníku vyzněl lépe pro Chomutov, který si poradil s beznadějně posledními Pardubicemi 3:0. Úvodní trefu si připsal v páté minutě Klhůfek, v prostřední části zvýšil na dvoubrankový rozdíl Raška a definitivně připravil hosty o myšlenky na obrat v šestačtyřicáté minutě Bláha.

Z čistého konta se tak mohl radovat domácí opora v brance Chomutova - Kanaďan Justin Peters.

Zleva Juraj Mikuš z Pardubic, Lukáš Vantuch z Chomutova a brankář Pardubic Milan Klouček.

Ondřej Hájek, ČTK



Trápící se Litvínov byl bez šance

Trápí se a potvrdili to i v Hradce Králové. Hokejisté Litvínova podlehli na hřišti favorita 1:4, když o osudu utkání bylo prakticky rozhodnuto po úvodních deseti minutách, kdy Januse v brance Chemiků postupně překonali Zámorský, Rosandič a Kukumberk. Když na začátku druhé třetině zvýšil na čtyřbrankový rozdíl Cingel, začali se hosté bát o to, aby neodjížděli s debaklem. Ve zbytku utkání čestný úspěch pro hosty zaznamenal Mikúš, Litvínov tak zůstává v tabulce jedenáctý s tříbrankovou ztrátou na Zlín a Spartu. Hradec je třetí.

Olomouci stačila jediná branka

Jediného gólu se dočkali fanoušci Olomouce, k jejich radosti padl za záda libereckého Willa a postaral se o něj v čtyřiatřicáté minutě Strapáč. Bílí Tygři si i přes porážku udrželi vedení v tabulce, Kohoutům patří osmá příčka.