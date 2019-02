Litvínov prohrál třetí zápas v řadě a na desátou Spartu ztrácí dál tři body

Hosté nastoupili do utkání bez distancovaného Martina Erata, jenž si po dnešním výroku disciplinární komise začal odpykávat celkem šestizápasový trest za hrubý faul na Tomáše Havránka z Karlových Varů.

První zákrok si připsal ve druhé minutě Čiliak, kterého prověřil střelou od modré čáry Graborenko. Další šanci měl Jurčík, hostující gólman zakročil levým betonem. Ve třetí šanci Vervy tečoval puk těsně před Čiliakem Hübl, slovenský čaroděj vytáhl další úspěšný zákrok.

První šance hostujícího týmu přišla v 14. minutě a hned byla gólová. Lukeš "namazal" přímo do jízdy Holíkovi, jenž si pohrál s Petráskem a pohodlně otevřel skóre. Mallet pak ujel v oslabení a jen díky výbornému Petráskovi skončila první třetina z pohledu Severočechů pouze 0:1.

I úvod druhé části patřil Brnu. Holík našel Orsavu a ten nedokázal trefit odkytou branku. Následovaly šance Malce, Zaťoviče a Köhlera, Petrásek všechny pokusy zastavil. V 32. minutě našlápl ve středním pásmu Petružálek, jeho střela z pravého křídla ale skončila pouze na tyčce.

Ve 39. minutě Jurčík našel krásným pasem Kašpara a ten svým oblíbeným blafákem do bekhendu mezi betony vyrovnal na 1:1. Ze vstřelené branky se však domácí moc dlouho neradovali. Ještě 15 vteřin před přestávkou nahodil puk od modré Barinka a ten skončil až v litvínovské síti.

Další pohroma pro domácí přišla v 42. minutě: Vondráček švihem vypálil od hrazení a Strejček puk přizvedl do vlastní sítě mimo Petráskův dosah. Petružálek poté podruhé v utkání orazítkoval brankovou konstrukci. V 53. minutě se už domácím povedlo snížit. Trončinský nahodil puk, Jurčík si ho dokázal před brankou zpracovat a pohotově ho poslal za Čiliakova záda.

Místo vyrovnání přišla ale další rána do litvínovského vazu. Dočekal lehce sebral Graborenkovi puk a pádil po levém křídle vstříc Petráskovi, který nedokázal pokrýt lehké nahození hostujícího útočníka. Litvínov v 57. minutě odvolal brankáře a přineslo mu to alespoň snížení na 3:4. Hezkou kombinaci zakončil střelou do prázdné branky Hübl.

Hosté si už závěr utkání zkušeně pohlídali a získali tak cenné tři body. Naopak Litvínov si připsal třetí prohru v řadě a už musí spoléhat vedle vlastních úspěchů i na souhru ostatních výsledků.