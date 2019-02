Chování Smoleňáka jsme si ukazovali na videu, furt se válí, kritizoval hradeckou oporu liberecký kouč

Tahouna Hradce Králové Radka Smoleňáka pod Ještědem příliš rádi nemají. Po výhře 6:3 nad Mountfieldem si do neoblíbeného protivníka rýpnul trenér Bílých Tygrů Filip Pešán i dvougólový hrdina domácích Lukáš Derner. „Už ráno na videu jsme si ukazovali chování Radka Smoleňáka, který se válí a pak chce přesilovky využít, bohužel nás zase Radek nachytal," řekl liberecký stratég na pozápasové tiskové konferenci.

Brankář Liberce Roman Will a Radek Smoleňák z Hradce Králové.

Jaká byla reakce Smoleňáka? „Já si trenéra Pešána vážím a vždycky si ho vážit budu. Dělá dobrý kus práce pro český hokej, pro Liberec. Jen mi to od něj přijde úplně zbytečné, ústřel, zbytečné štěkání, není to košer. Ve své pozici by si tyhle komentáře mohl odpustit. Já rány rozdávám, taky jich dost přijímám, ale zápasem pro mě všechno končí," reagoval na slova šéfa liberecké střídačky Smoleňák pro isport.cz.

Napěchovaná hala se na oporu Východočechů několikrát zlobila, fanoušci Severočechů mu vyčítají filmování. „Soupeř mi píchl holí do stojné nohy, tak co jsem měl dělat? Nevím, jak bych to mohl ustát," vysvětloval hradecký hráč po jednom z faulů na něj.

Trenér Filip Pešán.

Útočník Východočechů byl před rokem klíčovou postavou čtvrtfinále, kdy Mountfield ukončil po napínavé sedmizápasové sérii Liberci sezonu a Smoleňák v ní slavil čtyři góly, z toho tři vítězné. I v posledním vzájemném zápase základní části se 32letý zkušený mazák trefil, když vyrovnával na 1:1.

V první třetině se dostal do křížku se Smoleňákem i obránce Lukáš Derner, který se šarvátky odešel s roztrženým dresem. „Hned v prvním střídání tam byla pošťuchovačka s Radkem Smoleňákem, s ním je to normální se pošťouchnout... Bohužel mě chytil za dres a roztrhl mi ho," popsal Derner, který proti Hradci zaznamenal vítězný gól při vlastním oslabení.

Liberec po výhře nad Hradcem zvýšil náskok na první místě před druhou Plzní na pět bodů, Hradec zůstal třetí.