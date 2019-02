Tak se slaví tisícovka. Vlastňák, přihrávka i nečekané sólo. Byl jsem naměkko, přiznal Výtisk

Do slavnostního hávu se před utkáním 48. extraligového kola oděla vítkovická hokejová aréna. Obránce Jan Výtisk se po Janu Peterkovi (1139), Jiřím Burgerovi (1130), Lukáši Galvasovi (1059), Markovi Melenovském (1043) a Radimu Tesaříkovi (1022) stal v neděli šestým hokejistou s vítkovickou minulostí, který vstoupil do klubu extraligových tisícovkářů.

„Byl jsem naměkko a měl jsem z toho utkání trochu strach. Když je nějaký takový ceremoniál, tak zápas stojí za dvě věci. Naštěstí jsme utkání otočili a máme tři body," liboval si 37letý Výtisk, jenž prožil proti Varům nevšední příběh.

Po jeho vlastním gólu Vítkovice prohrávaly 1:2, přihrávkou kapitánovi Oleszovi pak ale pomohl utkání otočit a jednou se vydal i do pro něj nezvyklého úniku. Ten ale neproměnil. „Už se mu mlžily oči, Vyply přece jen není zvyklý jezdit tak daleko od vlastní branky," vtipkoval Rostislav Olesz.

Hráči Vítkovic se radují z gólu proti Litvínovu, zleva Jakub Lev a Rostislav Olesz.

Ondřej Hájek, ČTK

K tisícovce, kterou Výtisk pokořil ve své dvacáté sezoně, mu přišla blahopřát rodina, přátelé i spoluhráči. I když někteří jen prostřednictvím videopozdravu na kostce nad ledem. „Když jsem tě před třiceti lety přivedl na první trénink na Ledňáček, nikdo by neřekl, že ten kluk v oteplovačkách a ušance, co neuměl bruslit, jednou odehraje tisíc zápasů," řekl táta Jaroslav Výtisk.

Vzpomínal i samotný jubilant. „Byly to těžké začátky. Hned mě šoupli do týmu s o rok staršíma klukama. Oni na bruslích lítali, já se držel mantinelu a šmatlal jsem tam. Ne, že bych teď už na ledě lítal, ale něco jsem zlepšil," smál se Výtisk, jemuž v začátcích pomáhala i babička Boženka. I ona si slávu nenechala ujít.

„Jsem moc rád. Má osmdesát šest let, jen dojít tady je pro ni kumšt. Dostal jsem od ní první dres. Byl bílý a měl kapsičku na puk na hrudi. Protože s těma staršíma jsem se k puku moc nedostal, tak jsem měl svůj," vzpomínal juniorský mistra světa z roku 2001, který v extralize hrál za Vítkovice, Karlovy Vary, Spartu, Plzeň a Liberec, s nímž získal doposud jediný extraligový titul.

Autor rozhodujícího gólu - Lukáš Derner z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

A liberečtí spoluhráči na něj nezapomněli. Na kostce se objevil parťák z obrany Radim Šimek, Branko Radivojevič, brankář Ján Lašák i Lukáš Derner, jenž jubileum oslavil v souběžně hraném utkání Liberce proti Hradci Králové dvěma góly s Výtiskovou šestkou na zádech.

„V první třetině mi Smoleňák roztrhl dres a kustod Aleš Vála mi přinesl šestku po Vyplym. Tak jsem ten zbytek utkání odehrál pro něj," říkal Derner, jemuž jiné číslo pomohlo k prvním gólům v sezoně. „Už jsem si říkal, že to není možné, že ho letos snad nedám a celou sezonu mi to vajíčko, jak jsme s Honzou Výtiskem říkali, zůstane. Doufám, že si to oba budeme dlouho pamatovat. Ty góly jsou pro Honzu," smál se Derner.