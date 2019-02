Potvrzeno! Erat musí odpykat šestizápasový trest

Sedmatřicetiletý lídr extraligového šampiona Erat dostal šestizápasový distanc již v sobotu, kdy se jeho hrubým zákrokem zabýval předseda komise Viktor Ujčík. Erat se ale proti jeho rozhodnutí odvolal a dnes o trestu rozhodovala celá disciplinární komise, před kterou se přišel obhajovat i sám hráč. Výše trestu se ale nezměnila.

Disciplinární komise se podle tiskové zprávy neztotožnila s obhajobou, že zákrok by měl být překvalifikován do nižší sazby zákazu činnosti na jedno až čtyři soutěžní utkání. Erat se hájil, že "nezvýšil rychlost a k důsledkům přispěl sám protihráč, který se nacházel ve snížené pozici s tím, že zranění nosu si mohl způsobit vlastní holí, kterou držel v době střetu směrem vzhůru".

"Hráč vedl svůj zákrok bez jakékoli snahy zahrát či získat kotouč, s jediným cílem zasáhnout protihráče. Z videozáznamu je zřejmé, že před střetem viditelně zrychlil, ačkoli si musel být vědom, že soupeř se nachází ve zranitelném postavení," uvedli v tiskové zprávě zástupci disciplinárky, kterou tvoří Ujčík, Tomáš Jelínek, Vladimír Macholda a Libor Procházka.

"Naopak se těsně před střetem napřímil, takže protihráče zasáhl přímo do oblasti hlavy. V podobných případech je výhradní zodpovědností hráče, aby zranitelného postavení soupeře nezneužil a svůj zákrok vedl tak, aby při něm nedošlo k ohrožení protihráčova zdraví. Z dostupných záběrů je rovněž patrné, že ke zlomenině nosu došlo v důsledku zásahu hráčovou paží, nikoli hole protihráče," doplnili. Disciplinárka tak jednomyslně potvrdila původní trest.

Erat fauloval Havránka, který je kmenovým hráčem Komety, ve 29. minutě utkání. Karlovarský útočník si ze střetu odnesl otřes mozku a zlomený nos a skončil v nemocnici.

Erat už vynechal nedělní zápas v Litvínově a za Kometu již v základní části nenastoupí. Šestizápasový trest znamená, že nebude hrát ani v prvním utkání play off.

Martin Erat z Brna během utkání se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

"Byla to situace, kdy jsme hráli oslabení. Šel jsem forčekovat, snažil jsem se zavřít prostor, aby přihrávka neprošla na druhou stranu. Chtěl jsem dohrát protihráče, ale ten měl hlavu dole. Nebyl v tom žádný úmysl někoho zranit. Chtěl jsem, aby náš tým začal hrát víc do těla. Bohužel se stala situace, která se stala, ale jak říkám, nikoho jsem zranit nechtěl," uvedl Erat na webu Komety.

"Takových situací jsem ve své kariéře zažil víc. Chtěl jsem ho pouze dohrát, nevěděl jsem, že se mu stalo takové zranění. Nebyl na ten hit připravený. Kdyby to byl někdo, kdo má o dvacet centimetrů víc, tak tady nic neřešíme," prohlásil Erat.

Účastník čtyř mistrovství světa i stejného počtu olympijských her, který sehrál přes 900 utkání včetně play off v NHL, naskočil podle vlastního přání do sezony až na začátku prosince a teď jej čeká neplánovaná pauza.

Martin Erat.

Vlastimil Vacek, Právo

"Měl jsem možnost a čas si projít zákroky, které se v českém hokeji staly za poslední dva tři roky. Myslím si, že trest je neúměrný tomu, co se tady v minulosti stalo," uvedl Erat.

"Hlavně jak to bylo podané, že jsem zvýšil rychlost, že jsem to dohrál, že to bylo schválně. Když se na to podíváte okem nezávislého diváka, žádná zvýšená rychlost tam nebyla. Byl to normální souboj, který vyšel zrovna tak, jak vyšel," tvrdí. "Nezvedl jsem rameno nebo loket, nechtěl jsem ho trefit na hlavu. Bohužel se stalo to, co se stalo," řekl.

Následky zákroku jej mrzí. "Je mi líto, co se stalo, nikdy jsem neměl úmysl Tomáše zranit. Doufám, že se brzo uzdraví a bude v nejbližší době zase hrát," dodal Erat.