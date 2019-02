Nahrál jsem si o beton gólmana a pak jsem to doklepl, popsal klíčovou trefu Knotek

Hokejisté Olomouce v dohrávce 27. kola Tipsport extraligy zdolali v prodloužení Karlovy Vary 2:1 a po čtvrté výhře v řadě jim chybí jeden bod k jistotě předkola play off. Navíc živí naději i na čtvrtfinále, neboť na šesté Vítkovice ztrácejí jen dva body. Na výhru se ale tentokrát neskutečně nadřeli. Uvědomoval si to i střelec vítězného gólu Jan Knotek.

Úvod zápasu vám vůbec nevyšel. A ještě jste dostali v první třetině gól do šatny...

Byli jsme hodně špatní, vůbec jsme se do toho nemohli dostat. Hráči soupeře výborně bruslili, jednoznačně byli lepší a zaslouženě šli do vedení.

Podobné to bylo i ve druhém dějství. V čem byl problém?

Nechtěli jsme do prostoru před bránou, hráli jsme jen po rozích, takové tandemy. Bylo to prostě nijaké, bez střelby, bez soubojů.

Zleva brankář Jan Bednář a Michal Plutnar z Karlových Varů a Vilém Burian z Olomouce.

Luděk Peřina, ČTK

V závěru jste však přece jen vyvinuli obrovský tlak...

Všechno jsme vrhli do útoku, tlačili se do brány, před gólmana a bylo jen otázkou času, kdy nám to tam spadne. Gólem to smrdělo mnohem dříve, než přišel.

Jak se vám podařilo vstřelit vítězný gól?

Trefil mě hráč soupeře, nějak to spadlo pode mě, já se snažil šlapat, byl jsem hákovaný, zůstala mi někde hokejka, pokusil jsem se z toho rychle vymanit a zkusil jsem se prosadit z první střely. To se sice neujala, ale dobře jsem si nahrál o beton gólmana a pak už jsem to v pohodě do brány doklepl.

Brankář Karlových Varů Jan Bednář střelu Jana Knotka z Olomouce nezastavil.

Luděk Peřina, ČTK

Karlovým Varům jste dali gól snad po 180 minutách. V čem jsou pro vás tak nepříjemní?

Každý tým vám nesedne. Některé to na vás umí a pro nás jsou to asi právě Karlovy Vary. O to větší radost ale mám, že jsme je porazili, a ještě v prodloužení, která nám letos zrovna moc nejdou. Dva body jsou i z tohoto pohledu dobré.

Po prohraném domácím zápase s Litvínovem, kdy jste vypadli z desítky, to s vámi vypadalo všelijak. Teď ji máte už téměř jistou. Co se změnilo, že nastal takový obrat?

Paradoxně nám pomohli těžcí soupeři. Nebylo se na co šetřit, šli jsme do nich naplno a buď to vyjde, nebo ne. Klíčové bylo, že jsme to vzali za správný konec na Spartě. Výhra tam nás nakopla. Hráli jsme o desítku, a tak jsme do toho dali všechno a dočkali se za to bodové odměny. S těmi papírově slabšími musíme tvořit, a to nám moc nesedí.

Tomáš Dujsík (vlevo) z Olomouce a Tomáš Mikúš z Karlových Varů.

Luděk Peřina, ČTK

Takže nyní už je cílem první šestka a čtvrtfinále?

Ne, hlavně že bude ta desítka. Šestá příčka je však samozřejmě lákavá. Hrajeme třikrát doma a pokaždé budeme chtít vyhrát a potěšit naše skvělé fanoušky. Uvidíme, na co to bude stačit.