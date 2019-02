Hlinka po comebacku do Sparty: K extralize jsem měl až zbytečný respekt

Mnozí fanoušci pochybovali, jestli ve dvaačtyřiceti letech dokáže zvládnout extraligové tempo, když nejvyšší soutěž téměř rok nehrál a poslední měsíc nastupoval jen za druholigové Vrchlabí. Hokejový útočník Jaroslav Hlinka ale svůj návrat do Sparty, kde je nejlepším střelcem v dějinách klubu, zvládl slušně. Proti Třinci strávil na ledě téměř šestnáct minut, prohru 2:3 ale neodvrátil. I proto, že ve třetí třetině ve velké šanci nedokázal vyrovnat.

Jak jste se na ledě cítil?

Abych byl upřímný, tak půl zápasu vůbec ne dobře. Možná i proto, že jsem k extralize měl až zbytečný respekt. Ve druhé polovině zápasu už jsem se ale začal cítit líp a poslední třetina byla z mé strany určitě nejlepší.

Síly vám tedy nedocházely?

Roční herní výpadek byl znát. Hrát jen jeden měsíc nemůže srovnat to, co kluci nahráli za celou sezonu. Rozkoukával jsem se, protože rychlost a kvalita je tady mnohem větší, než když jsem hrál třetí nejvyšší soutěž za Vrchlabí.

Sebevědomí asi moc neprospělo vaše první střídání, při kterém vstřelil Třinec v páté minutě úvodní gól...

Je pravda, že to mi moc nepomohlo. Byla to pro mě hodně velká nepříjemnost, protože jsem chtěl zápas načít tak, aby naše lajna hrála přinejmenším bez obdržených gólů a co předvede navíc, bude jen bonus. Hodně mě ten gól mrzí.

Stejně jako neproměněná šance ve třetí třetině, kdy jste byl sám před brankářem Hrubcem a mohl srovnat na 3:3?

Snažil jsem se, tak jak je v těchto situacích mým blbým zvykem, ještě nahrávat. Prováhal jsem to a vystřelil až v poslední chvíli, kdy už se mi možnost na přihrávku zavřela a Šimon Hrubec byl na střelu připravený.

Byť nakonec nemáte ani bod, může mužstvu psychicky pomoct, že jste nebyli horším mužstvem než Oceláři?

Je pravda, že nějaké body bychom si zasloužili, protože jsme hráli dobrý hokej a řekl bych, že poslední dvě třetiny jsme byli lepší. Pořád je ale na nás vidět taková křeč, leží na nás deka. Blíží se konec sezony a tíha zodpovědnosti, kdy se potřebujeme dotlačit do play off, je cítit. Věřím, že pokud se to povede, může z nás všechno spadnout a sezona se může obrátit k lepšímu.

Proběhly vám hlavou vzpomínky na 17 sezon strávených ve Spartě, když jste znovu navlékl její dres?

Měl jsem co dělat sám se sebou, abych stíhal kvapík dnešního zápasu, takže mě ani nepřepadaly myšlenky na historii, které jsem byl ve Spartě součástí.

Nechybělo vám na dresu kapitánské céčko, které jste ve Spartě v minulosti dlouho nosil?

Ne, mně stačí to esko.

Zápisné jste platit nemusel?

Nějaké asi přijde, ale to není otázka dneška.

Co jste říkal na reakci sparťanského kotle, který na protest kvůli neuspokojivým výkonů Sparty opustil na první třetinu hlediště?

Věděli jsme, že to tak bude. Nedá se nic dělat. Musíme doufat, že nás diváci podpoří v dalších domácích zápasech. Ale není to o nich, jako hlavně o nás. Když budeme hrát dobrý hokej a vyhrávat, diváci za námi určitě budou stát.

Nastoupíte i v pátek proti Karlovým Varům?

Co bude dál zatím vůbec nevím. Je to hlavně na trenérech, nějak se domluvíme. Jsem tu jako každý další hráč. Když budu v sestavě, nastoupím. Když ne, budu s mužstvem a jede se dál.