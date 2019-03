Bitva o play off vrcholí, Litvínov porazil lídra, Sparta si zahrává! Tygry nahání Plzeň

Základní část Tipsport extraligy finišuje a drama vrcholí! Kdo získá Prezidentský pohár pro vítěze dlouhodobé části a kdo postoupí do play off? Tři kola před koncem se náskok lídra soutěže z Liberce po prohře v Litvínově 3:6 smrskl na pouhé dva body, druhá Plzeň veze cenné vítězství z ledu Hradce (2:1). S dalším dvoubodovým odstupem figuruje na třetí příčce Třinec po výhře 4:2 v Pardubicích. V souboji o elitní šestku a přímý postup do čtvrtfinále play off posílila pátou pozici Kometa Brno po výhře 3:1 nad Vítkovicemi, naopak poražení uvolnili šesté místo Olomouci, jež zdolala 3:1 Mladou Boleslav. Pražská Sparta sice udržela po vydřeném vítězství 4:3 po samostatných nájezdech nad Karlovými Vary desátou příčku, poslední pro postup do předkola play off. V neděli však hostí v pikantním duelu jedenáctý Litvínov a oba týmy dělí už jen dva body.